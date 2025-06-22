Reyhanlı Belediyesi\'nden Yaşlı Kadına Merhamet Eli

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatıyla yürümekte güçlük çeken yaşlı kadın, belediyedeki işlerini hallettikten sonra zabıta ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Reyhanlı Belediyesi topluma yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çeşitli işlerini halletmek için Reyhanlı Belediyesi'ne gelen yaşlı kadını fark eden başkan Ahmet Salman Yumuşak ekipleri harekete geçirdi. Belediyedeki işleri hallettirilen yaşlı kadın, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Gültepe Mahallesi'ndeki evine bırakıldı. Yaşlı kadına gösterilen merhamet takdir topladı. - HATAY