Reyhanlı\'da Felçli Adam Kızılay Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağışı sonrası evini su basan ve ayakları tutmayan felçli adam, Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. İl genelinde yer yer etkili olan yağış, Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerine doğru dolu şeklinde etkisini hissettirdi. Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü ve yağmur etkili oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken Pınarbaşı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan ve ayakları tutmayan felçli Adnan Kiliş'in evi de sular içerisinde kaldı. Evini su basan yaşlı adamın yardımınaysa Kızılay ekipleri yetişti mahsur kalan Kiliş, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı. - HATAY