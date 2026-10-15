Rıdvan Fadıloğlu’nun baba acısı - Son Dakika
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Rıdvan Fadıloğlu’nun baba acısı

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Rıdvan Fadıloğlu’nun baba acısı
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Şehitkamil Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun babası Hüsamettin Fadıloğlu hayatını kaybetti.

Şehitkamil Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu hayatını kaybetti.

Şehitkamil Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu hayatını kaybetti. Hüsamettin Fadıloğlu'nun cenazesinin, 15 Ekim Perşembe günü Bahaettin Nakıboğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Rıdvan Fadıloğlu ve aile üyelerinin taziyeleri 119 No'lu Taziye Evi'nde kabul edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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