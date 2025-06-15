Rize Belediyesi\'nden Babalar Günü\'nde Duygusal Sürpriz

Rize'de belediye çalışanlarına Babalar Günü nedeniyle yapılan videolu sürpriz izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Babalar Günü nedeniyle Rize Belediyesi tarafından hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü yürekleri ısıttı. Rize Belediyesi bünyesinde sokaklarda çalışan personele yönelik sürpriz hazırlandı. Personelin çocuklarına ulaşan medya ekibi onlara Babalar Günü mesajı içeren video çekti. Babalar Günü'nde ise çalıştıkları esnada yanına giden ekipler adres sorar gibi telefonu göstererek 'şuraya nasıl gidebilirim' diye sordu. Ekrana bakan çalışan bir anda neye uğradığını şaşırarak büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medyada anbean paylaşılan bu görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ısıttı. - RİZE