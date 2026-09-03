Rize Çamlıhemşin\'de mahsur kalan Avusturyalı dağcı, zorlu operasyonla kurtarıldı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası mevkiSinde, yaklaşık 3 bin 100 metre rakımda sis ve sarp arazi şartları nedeniyle yönünü kaybeden 22 yaşındaki Avusturya vatandaşı Dan Mammsdroller, AFAD ve JAK ekiplerinin teknik tırmanış içeren başarılı operasyonuyla güvenli alana tahliye edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkisinde mahsur kalan 22 yaşındaki Avusturya vatandaşı Dan Mammsdroller, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla kurtarıldı.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 100 metre irtifada sis ve zorlu arazi şartları nedeniyle yönünü kaybeden genç turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 8 personel ve 2 araç ile Rize İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi'nden 5 personel ve 1 araç sevk edildi.

Bölgenin dik ve tehlikeli yapısı nedeniyle AFAD'a bağlı 5 uzman arama kurtarma personeli, hatta ara emniyet istasyonları kurarak teknik tırmanış gerçekleştirdi. Sarp kayalıklara tırmanan ekipler, Avusturyalı turiste ulaştı.

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Mammsdroller, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli alana indirildi. Bölgeden Avusor Yaylası'na tahliye işlemlerinin emniyetli bir şekilde devam ettiği öğrenildi.