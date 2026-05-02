Rize'de 1 Mayıs Kutlamalarında Emekliler İsyan Etti: Artık Yeter Geçinemiyoruz

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, onlarca kişinin katılımıyla kutlandı. Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şube Başkan Yarımcısı Canan Çelenk, "Mevcut ekonomik düzen daha fazla yoksulluk ve baskı üretiyor. İnsanca yaşamak istiyoruz geçinemiyoruz, artık yeter diyoruz" dedi.

Rize'de emekçiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolaysıyla, Pazar ilçe stadyumunun önünde toplanarak, "Çaykur halkındır satılamaz", "Hak hukuk adalet", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş", "gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları eşliğinde Pazar Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

1 Mayıs kutlamalarına CHP, SOL Parti, KESK'e bağlı sendikalar, DİSK, Gıda İŞ, Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikaların yanı sıra, Tüm Emekliler sendikası, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize Temsilciliği, ADD Pazar şubesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Çay üreticileri ve Çaykur işçileri ile Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu katıldı.

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için mücadele edenlere selam olsun"

Konuşmasını Ankara da direnen madencileri anarak başlayan Eğitim İş Rize Şube Başkanı Hamza Kutay şunları söyledi:

"Ankara'da 17 gün boyunca onuruyla emeğinin hakkı için direnen maden işçilerine selam olsun. Selam olsun. Hak yolundan ayrılmadan hukuksuzluğa boyun eğmedikleri için zindanlarda direnenlere selam olsun. Tarlasında, fabrikasına, çayına sahip çıkanlara selam olsun öğrencileri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almadığı önlemler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gerekenleri yapmadığı için kalemiyle, nöbetiyle, emeğiyle, bedenini siper ederek görevi başında katledilen öğretmenlere, kamu emekçilerine selam olsun. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için mücadele edenlere selam olsun. Haksızlığa, hukuksuzluğa, kapitalizme, din sömürücülüğüne, ırkçılığa, bölücülüğe, ABD, AB ve İsrail emperyalizmi karşı mücadele verenlere selam olsun. Emperyalizmi geldiklerinden beter geri gönderen Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, onun yolunda yürüyenlere selam olsun.Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz değerli yurttaşlar. Beraber birlikte hep beraber omuz omuza kazanacağız."

"Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır"

Eğitim Sen Rize Şube Başkanı Ercan Özay, "Bugün dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında ellerindeki pankartlarla, dillerindeki marşlarla, türkülerle, sloganlarla alanlara akan yüz binler, milyonlar kapitalist sistemin dayattığı zifiri karanlığı parçalıyor. Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Çarklarını yoğun emek sömürüsü, işçi cinayetleri, savaş ve doğanın talanı üzerinden döndüren emperyalist, kapitalist barbarlığa isyan ediyor." ifadelerini kullandı.

"Pazar meydanından bir kez daha sesleniyoruz. Çünkü geçinemiyoruz. Artık yeter diyoruz"

Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şube Başkan Yarımcısı Canan Çelenk, "İçinde bulunduğumuz düzenin bize vadettiği daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet, daha fazla baskıdır. Ancak bunun böyle gitmeyeceğini iktidar da biliyor, bizler de biliyoruz. İnsan, emek, kadın, doğa, laik bilimsel ve demokratik eğitim düşmanı bu düzene pazar meydanından bir kez daha sesleniyoruz. Çünkü geçinemiyoruz. Artık yeter diyoruz.

Bu alanları daha da büyütebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığına, vergi adaletsizliğine, mülakatlara, liyakatsizliğe, işsizliğe, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaşmaya, güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırmaya, kadınların toplumsal hayatta yok sayılmasına, eğitim hakkını savunan öğrencilere uygulanan baskılara ve tutuklamalara karşı işte buradayız. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, bilimsel eğitimin, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke için daha güçlü birlikte olma zamanı..." dedi.

Konuşmaların ardından yöresel sanatçıların verdiği konserle türküler eşliğinde sona erdi.

Fındıklı'da 1 Mayıs Coşkuyla kutlandı

Fındıklı'da düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşü Tahiroğlu Köprüsü'nden başlayarak hükmet aleyhine atılan sloganlar eşliğinde Hayati Aykut Parkı'na son buldu.

Düzenlenen yürüyüşe Fındıklı belediyesi çalışanları, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, DİSK, KESK, Eğitim İş, Ziraat Odası, Çay Üreticileri Meclisi, Emekli Meclisi, Emekli-Sen, Halkevleri, CHP, PDD, EMEP, Sol Parti ve Fındıklı halkı katıldı.Günün anlamıyla ilgili yapılan konuşmaların ardından tulum eşliğinde oynanan horon ve halaylarla sona erdi.