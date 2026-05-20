Rize'de 19 Mayıs Geleneği: Karadeniz'de Yüzme Sezonunu Açtılar

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yıllardır süren farklı bir gelenekle kutlanıyor. Aralarında eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da bulunduğu bir grup vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Karadeniz'in serin sularına girerek yüzme sezonunu açtı.

2015 yılından beri sürdürülen etkinlik kapsamında bir araya gelen grup, denize girerek hem 19 Mayıs coşkusunu yaşadı hem de sağlıklı yaşam mesajı verdi. Etkinliğe katılanların yaş ortalamasının 50-60 arasında olması ise dikkat çekti.

HALİL BAKIRCI: HER 19 MAYIS'TA DENİZE GİREREK SEZONU AÇIYORUZ

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, etkinliğin yıllardır devam ettiğini belirterek deniz kültürünün yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Bakırcı, "2004 yılında Rize Belediye Başkanı olarak göreve geldim. O dönemlerde hemşehrilerimiz denizi çok fazla kullanmıyordu. Biz de deniz kültürünün gelişmesi için bir farkındalık oluşturmak istedik. 2005 yılından bugüne kadar her 19 Mayıs'ta, havanın şartları nasıl olursa olsun sembolik de olsa denize girdik ve yüzme sezonunun açılışını yaptık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da sezonu kapatıyoruz" dedi.

Başkanlık görevi sona ermesine rağmen etkinliği sürdürdüklerini ifade eden Bakırcı, "Görevim bittikten sonra da arkadaşlarımızla birlikte bu geleneği devam ettirdik. Bugün küçük bir cerrahi operasyon geçirdiğim için denize giremiyorum ama arkadaşlarımız bu geleneği sürdürüyor. Ben Karadeniz'in daha fazla kullanılmasını istiyorum. Bizden sonraki nesillerin de denizle daha iç içe büyümesini arzu ediyorum. Bu yüzme etkinliği sadece yaz aylarıyla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl deniz suyu sıcaklığı 13 dereceye düşene kadar yüzmeye devam ettim. Bugün deniz suyu 16 dereceydi. İnşallah yeniden yüzmeye başlayacağım. Herkesi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RİZE BİR DENİZ ŞEHRİ, İNSANLAR DENİZLE DAHA ÇOK BULUŞMALI"

Esnaf Hasan Beşikçi, "Başkanımızın başlattığı bu etkinliğe birkaç yıl sonra biz de katıldık. O günden bu yana fırsat buldukça denize giriyoruz. Rize bir deniz şehri. İnsanların denizle daha fazla buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu etkinliği sadece spor değil aynı zamanda sosyal bir faaliyet olarak görüyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş, özellikle daha geniş kitlelerin etkinliğe dahil olmasını istediklerini belirterek, "Burada insanlar bir araya geliyor, spor yapıyor ve sosyalleşiyor. Daha fazla kişinin bu etkinliğe katılmasını arzu ediyoruz. Bu gelenek ne kadar büyürse o kadar güzel olur" diye konuştu.

"12 AY DENİZE GİRİYORUZ"

Yıl boyunca kar kış demeden denize girdiğini ifade eden Sinan Kandemir, "Benim için kar, kış, kıyamet fark etmiyor. 12 ay boyunca denize giriyorum. Ramazan ayında bile iftardan sonra denize geldim. Bu ortam insanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlatıyor. Böyle bir toplulukla birlikte denize girmek daha da keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de benzer etkinliklerin az sayıda olduğunu belirten Şafak Tatoğlu, "Biz burada 19 Mayıs'ta sezonu açıp 29 Ekim'de kapatıyoruz. Türkiye'de bunu yapan birkaç grup var. Bir tanesi de İstanbul Sarayburnu'nda faaliyet gösteriyor. Bizim yaş ortalamamız 50-60 arasında ama spordan vazgeçmiyoruz" dedi.

"SAĞLIK İÇİN HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Yaklaşık 10 yıldır etkinliğe katıldığını söyleyen Ekrem Yımaz ise düzenli yüzmenin sağlık açısından büyük fayda sağladığını belirterek, "Sabah erken saatlerde burada buluşuyoruz. Yaklaşık bir saat yüzüp ardından işlerimize gidiyoruz. Deniz insanı dinç tutuyor. Sağlık için herkesi buraya davet ediyoruz. Haftada birkaç gün bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.