Rize'de Çay Üreticilerinin İsyanı - Son Dakika
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Rize'de Çay Üreticilerinin İsyanı

23.06.2026 10:53
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Rize'deki çay üreticileri, düşük fiyatlar ve alım sorunları nedeniyle tepkilerini gösteriyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize'de 2026 yılı mayıs ayında başlayan birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının sonuna yaklaşılırken, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarına üreticilerin tepkisi sürüyor. Devletin açıkladığı 35 TL'lik taban fiyata rağmen ürünlerini satamayan üreticiler, çaylarını 25 TL gibi düşük fiyatlarla özel sektöre vermeye zorlandıklarını belirtti.

Rize başta olmak üzere birçok bölgede üreticiler, topladıkları çayı kendi imkanlarıyla taşıyıp özel sektör fabrikalarına götürmek zorunda kalırken, bazı fabrikaların kapısında yüklü kamyonların saatlerce bekletildiği görüntüler tepkileri daha da büyüttü.

Yaşadıkları mağduriyeti cep telefonlarıyla kayıt altına alan üreticiler, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çay üreticileri, mevcut alım politikalarının değiştirilmemesi halinde mağduriyetin ikinci sürgün çay kampanyasında daha da derinleşeceği uyarısında bulunuyor.

Çay alım yerlerinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan üreticiler, şöyle tepki gösterdi:

"ÇAYKUR yine mesaj atmış 'yarın alım yok' diye. Haftada iki gün alım yok. Bu milleti kandırıyorsunuz herhalde. Şu milletin haline bak ya. Neden çay yok? Söyle o zaman! Ben de kontenjanı 15 kiloya düşüreyim, 20 kiloya düşüreyim, söyle. Bu millet bu kadar aptal mı da anlamıyor? Çocuk mu kandırıyorsunuz."

"YETER BU İŞE BİR SON VERİLMELİ"

Alım yerimizde bir tane yükleyici yok. Üreticinin çektiği rezillik budur. Kaç gündür böyle, üretici mi yükleyici mi belli değil artık. Yeter. Bu işe bir son verilmeli. Yükleyicimiz bir an önce gelmeli. Sayın müdürüm, bu videoya iyi bak. Üretici araba mı yükleyecek, çay mı satacak?"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Çay Üreticilerinin İsyanı - Son Dakika

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