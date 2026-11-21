Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize'de geçen yıl Güneysu ilçesinde yaşanan ve derenin kırmızı renkte akmasıyla gündeme gelen olayın benzeri bu kez kent merkezinde yaşandı. Değirmendere kırmızı aktı.

Rize merkezde Değirmendere olarak bilinen dere, öğleden sonra aniden kırmızı renkte akmaya başladı. Derenin rengindeki değişikliği fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirerek inceleme yapılmasını istedi.

İhbar üzerine Rize Belediyesi zabıta ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

Derenin kırmızı renge bürünmesine neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Renk değişiminin nedeninin, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Geçen yıl Güneysu'da yaşanan benzer olayın ardından bu kez Değirmendere'de ortaya çıkan görüntüler, bölge sakinlerinde merak ve endişeye neden oldu.