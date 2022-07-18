Rize'de gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçların tamamını ödeyerek köyden ayrıldı - Son Dakika
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Rize'de gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçların tamamını ödeyerek köyden ayrıldı

18.07.2022 10:14
Rize'de gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçların tamamını ödeyerek köyden ayrıldı

Rize'de gizemli hayırsever girdiği dükkanın veresiye defterindeki borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

Rize'de gizemli hayırsever girdiği dükkanın veresiye defterindeki borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir hayırsever girdiği bir mahalle dükkanındaki veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki yaklaşık 9 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, dükkana borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. O anları anlatan dükkan sahibi Kemal Dural borçlarını ödeyen kişinin ismini söylemeden yaklaşık 9 bin TL'yi ödediğini ifade etti.

Yaşadığı şaşkınlığı ifade eden dükkan sahibi Kemal Dural, "Dükkanın içeresindeydim bir adam geldi. Veresiye defterin var mı dedi. Bende sorunca var dedim. Oda bunun üzerine veresiye defterinde ne kadar borç olduğunu sordu. Bir hesap yaptırdı. Hesap yapmadan öncede bana dedi ki 'Veresiye defterini bana satar mısın?'. Kemal Sunal filminde olduğu gibi. Bende satıyım ama işinize yaramaz bu dedim. Beraber hesap yaptık yaklaşık 9 bin TL borç çıktı ve o borcu parayı çıkartıp ödedi. Bende kim olduğunu sordum. İsim lazım değil dedi fakat bende dedim ki vatandaş soracak bunu ne diyeceğim. O da dedi ki 'Bir hayırsever dersiniz' dedi. Çıkmadan önce de civarda market var mı diye sordu. Ben de burada sadece benim olduğunu söyledim. Ondan sonra da gitti" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçların tamamını ödeyerek köyden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçların tamamını ödeyerek köyden ayrıldı - Son Dakika
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