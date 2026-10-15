Rize'de Halk TV'ye kayyum kararı, YENİ Parti ve STK'lar tarafından protesto edildi - Son Dakika
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Rize'de Halk TV'ye kayyum kararı, YENİ Parti ve STK'lar tarafından protesto edildi

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Rize\'de Halk TV\'ye kayyum kararı, YENİ Parti ve STK\'lar tarafından protesto edildi
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Rize'de siyasi parti temsilcileri ve STK üyeleri, YENİ Parti'nin çağrısıyla Halk TV'ye kayyum atanmasını Atatürk Meydanı'nda protesto etti. YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kararın özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını savundu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize'de YENİ Parti İl Başkanlığı'nın çağrısıyla bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kayyum kararının özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını savundu.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, basına yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

"İKTİDARIN AMACI KARA DÜZENİ SÜRDÜRMEK"

Halk TV'ye kayyum atanmasını eleştiren Deniz, kararın muhalefetin sesini kısmaya yönelik olduğunu ileri sürdü. Deniz, "Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır" dedi.

Kayyum kararının zamanlamasına da değinen Deniz, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki yargı sürecine ve fon krizine ilişkin gelişmelere dikkat çekti. Deniz, bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Halk TV'ye kayyum atanmasının kamuoyunun gündemini etkilediğini savundu.

"ÖZGÜR BASIN SANSÜRE BOYUN EĞMEZ"

Basın özgürlüğünün ve demokratik hakların korunması gerektiğini belirten Deniz, iktidarın basın üzerindeki baskıyı artırdığını öne sürdü. Gazetecilerin ve basın kuruluşlarının özgürce çalışabilmesinin önemini vurgulayan Deniz, kayyum uygulamalarının halkın iradesine zarar verdiğini ifade etti.

Deniz, "Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı kentlerinde basın özgürlüğü ve demokrasi için mücadele ettiklerini belirten Deniz, açıklamasını "Türkiye susmayacak, millet susmayacak" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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