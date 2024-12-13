Kilis\'te Umut: Esad\'ın Düşmesiyle Huzur Gelecek

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Kilis'e Suriye'den atılan roket sonucu yaralanan aşçı Muhittin Uyguner, 13 yıl sonra Esad'ın devrilmesi ile bölgeye yeniden huzur ve istikrarın gelmesinden umutlu olduğunu söyledi.

Suriye'nin sınır komşusu olan Kilis, bölgede yaşanan savaşta en çok zarar gören illerinden biri oldu. Sınırın hemen yanında olan Kilis'e Suriye'den atılan roketler nedeniyle 25'e yakın sivil şehit oldu, onlarcası ise yaralandı.

Roket saldırısında yaralanan aşçı, yeni dönemden umutlu

PDY/ PKK'nın bölgeden temizlenmesi amacıyla 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı sınır ötesi operasyon sırasında teröristlerin attığı roketlerden biri kent merkezindeki tarihi Doğanhan Restoranı'na düşmüş ve biri çalışan 4 kişi yaralanmıştı. Lokantada aşçı olarak çalışan ve saldırıda yaralanan Muhittin Uyguner, Esad rejiminin devrilmesi ile bölgeye huzur ve istikrarın gelmesini beklediklerini söyledi.

Sınır kenti olarak epey sıkıntı yaşadıklarını belirten Uyguner, "2011'den beri gerek göç gerekse saldırılar konusunda sıkıntılar yaşadık. 2016 yılından itibaren roketler ilimize düştü. 25 sivil vatandaşımız şehit oldu. Bizim de iş yerimize 2018 yılında bir roket isabet etti" dedi.

"Çok şükür Esad rejimi yıkıldı"

Kilis'in Suriye'deki savaştan en fazla nasibini alan il olduğunu ifade eden Uyguner, "Çok şükür Esad rejimi yıkıldı. Bölge istikrara kavuşacak. Suriyeli kardeşlerimiz yavaş yavaş dönme hazırlığına başladı" ifadelerine yer verdi.

"Bölge yeniden huzura kavuşacaktır"

Esad'ın devrilmesinin bölge açısından çok güzel olduğunu ifade eden Uyguner, "Suriye istikrara kavuştu. Müslümanlara olan zulüm bitecek. Bölge yeniden huzura kavuşacaktır" diye konuştu.

Öte yandan roketin hedefi olan lokantada hazırlanan bir köşede o günün hatıraları sergileniyor. Bombanın patlaması ile oluşan hasarın gözler önüne serildiği özel bölümde o güne dair fotoğraflar sergileniyor. - KİLİS