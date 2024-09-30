Roman Vatandaşlara Destek Projeleri

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezleri) ile başta Roman vatandaşlarımızın mesleki ve sanatsal gelişimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Bugün Türkiye genelinde bulunan 90 SODAM ile Roman vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve I. Aşama Eylem Planının değerlendirme toplantısına katıldı. Ankara düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Göktaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 6 bin 603 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim edildiğini ve SODAM ile Roman vatandaşlara çeşitli konularda hizmet sağlandığını söyledi.

"Roman vatandaşlarımızın hayat standartları iyileştirildi"

Bakan Göktaş, 2009 yılında başlatılan Roman açılımının, bugün sosyal politikalar açısından çok anlamlı bir noktaya ulaştığını söyleyerek, "İlgili kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, bu ülkenin öz evladı olan Roman kardeşlerimiz için pek çok proje hayata geçirildi. Atılan güçlü ve kararlı adımlarla bugün Roman vatandaşlarımızın hayat standartları iyileştirildi. Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık gibi temel haklara erişimlerinde önemli mesafeler kaydedildi. Toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak ve karşılaştıkları zorlukları aşmak amacıyla oluşturulan projelerle, Roman vatandaşlarımızın sosyal entegrasyon süreçleri hızlandırıldı. Sosyal hizmetlerden etkin şekilde faydalanmalarını sağlayacak özel hizmet modelleri geliştirildi. Bu bağlamda, Romanların kültürel zenginlikleri ve farklılıkları, ülkemizin bir parçası olarak daha fazla değer görmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde bulunan 90 SODAM ile Roman vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz"

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Bilişim Altyapısı kapsamında güncel verilere dayalı bir raporlama sistemiyle eylem planlarının hangi aşamada gerçekleştirildiğini takip edilebileceklerini söyleyen Göktaş, "Bunun yanı sıra Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde oluşturduğumuz İl Çalışma Gruplarıyla değişen ihtiyaçlara özel hizmetler sunuyoruz. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 6 bin 603 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, SODAM, yani Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz ile başta Roman vatandaşlarımızın mesleki ve sanatsal gelişimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Bugün Türkiye genelinde bulunan 90 SODAM ile Roman vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Sosyal Dayanışma Merkezlerimizdeki mesleki kurslarla ayrıca kadınların gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Merkezimizde kadınlara sosyal hayat tecrübesi sunmanın yanı sıra mesleki donanım kazandırmayı da amaçlıyoruz. Ekonominin içinde daha aktif şekilde yer almaları için eğitim içerikli kurslarımızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz" dedi. - ANKARA