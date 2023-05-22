Romanlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi - Son Dakika
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Romanlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi

22.05.2023 20:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Ayvansaray'da bulunan Roman Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada kürsüye çıkan Bakan Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Fatih Ayvansaray'da bulunan Roman Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Bakan Süleyman Soylu'yu, Roman vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Kısa süre sonra kürsüye çıkan Bakan Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi. Bakan Soylu'ya vatandaşlar da eşlik edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ 25 İLDE ROMAN KOORDİNATÖR ATADIK"

Ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'de Roman Koordinasyon Merkezlerindeki çalışmaları değerlendirerek, "Türkiye yüzyılının kapısını hep birlikte açacağız. Bu Türkiye Yüzyılı'nın kapısı aynı zamanda Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. 2013 yılından itibaren ortaya çıkan roman açılımı çeşitli safhalarla devam ediyor. Bundan bir zaman dilimi öncesinde Cumhurbaşkanımız 'Roman Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığına bağlı olacaktır' dedi. Biz de kollarımızı sıvadık. Ondan önce de adımlar attık. Türkiye'de ilk kez 25 ilde Roman Koordinatör atadık. Bunları büyük bölümü göreve başladı. Bir bölümü de göreve başlamak üzere" dedi.

"O KİRALARI ARTIRANLARIN ÜMÜKLERİNİ SIKACAĞIZ"

Kiraları artıranlara tepki gösteren Bakan Soylu, " İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik. Her birine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çok önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Roman kardeşlerimizin bütün isteklerini bireysel ve kurumsal olarak yapılması gereken her şeyi onlarla birlikte valiliğimizin koordinatörlüğünde gerçekleşiyor. Kiralar düşsün diyorlar ya? O kiraları artıranların ümüklerini sıkacağız" şeklinde konuştu.

"25 İLDE ROMAN KOORDİNASYON MERKEZLERİNİ KURACAĞIZ"

25 ilde Roman Koordinasyon Merkezlerinin kurulacağını söyleyen Bakan Soylu, "25 ilde roman koordinasyon merkezlerini kuracağız. Bunlar tüm bakanlıkların romanlarla ilgili atacağı adımları illerinde koordine edecekler. Ev meselesinden, okul meselesinden tutun bütün bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Her romana bir yuva projesini Türkiye Yüzyılında romanlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Romanlarla bir araya gelen Bakan Soylu, 'İlle de Roman olsun' şarkısını söyledi - Son Dakika


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