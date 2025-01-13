Romanya\'dan Erdemli\'ye Tarım İş Birliği Ziyareti

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Romanya'nın Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir ve beraberindeki heyet, Mersin'in Erdemli ilçesinde incelemelerde bulundu, çeşitli etkiliklere katıldı. Erdemli'deki tarım alanlarını da gezen Dragomir, "Erdemli rüya gibi" dedi.

Erdemli Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Romanya'nın Braila Belediyesi ve Galati Üniversitesi tarafından yürütülen 'Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Programı II Yeşil Gelecek İçin Eşleştirme Projesi' kapsamında Braila Belediye Başkanı Dragomir ve beraberindeki heyet Erdemli'ye geldi. Romen heyet, ziyaretin ilk gününde Erdemli Belediyesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım ve çevre koruma alanında yürütülen projelerin önemi üzerinde duruldu. Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin AB projelerindeki aktif rolü, iki ülke arasındaki iş birliğine sağladığı katkılarla öne çıkarıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, öğretim üyeleri, Braila Belediye Başkanı Dragomir ve beraberindeki heyetin katılımıyla 'Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliğinin Azaltılması Konusunda Ortaklık Protokolü' imzalandı. Kardeş şehir olma noktasında taraflar sözlü olarak anlaştı.

Ziyaretin ikinci gününde, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ve AR-GE Müdürlüğü, heyet için kültür gezisi düzenledi. Erdemli'ye özgü kültürel ve tarihi yerler tanıtıldı, tarımsal ürünler ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin son gününde ise Romanya heyetine Erdemli'ye özgü yöresel lezzetler ve oyunlar tanıtıldı.

"Birlikte yapacağımız projeler artarak devam edecek"

Erdemli Belediye Başkanı Kara, misafir heyetin ilk kez muz serası gördüğünü, limon bahçesinde hasada katıldığını, egzotik meyveleri incelediğini ifade etti. Kara, "Güzelliklerle dolu Erdemli'mizde birçok ürün yetiştiriyoruz. Konuklarımız ilk kez limon bahçesine girdiklerini ve dalından limon kestiklerini ifade etti. Tarım alanında bizim onlardan, onların da bizden öğrenecekleri var. Onlarda kiraz ve tahıl ürünleri var, bizde de egzotik meyveler var. Ejder meyvesi, mango, avakado gibi ürünlerimiz ilgilerini çekti. Birlikte yapacağımız projeler artarak devam edecek" dedi.

"Çalışmaları beraber ileriye götürmemiz lazım"

Braila Belediye Başkanı Dragomir re Romanya'da meyve olarak elma, armut, kayısı ve kiraz yetiştiğini belirterek, "Hiç hayatımda bu kadar çok limonu bir arada görmedim. Erdemli rüya gibi. Muz seralarını, ejder meyvesi ve avokadolardan etkilendim. Bunlar bizim için egzotik meyveler. Bu çalışmaları beraber ileriye götürmemiz lazım. Ülkemizde yapılamasa dahi bu teknolojiyi öğrenmek istiyoruz. Bizdeki teknolojiyi de size sunarak çok şeyler öğrenebiliriz" diye konuştu.

Ziyaret, Türkiye ile Romanya arasındaki bağların daha da güçlenmesi ve ortak projelerin başarıyla sürdürülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - MERSİN