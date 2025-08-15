Romanyalı Şefler Türk Mutfağını Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Romanyalı Şefler Türk Mutfağını Öğreniyor

Romanyalı Şefler Türk Mutfağını Öğreniyor
15.08.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanyalı şefler, İstanbul'da Türk yemeklerini öğrenmek için Bahçeşehir Üniversitesi'nde atölye çalıştılar.

Romanyalı şefler Türk yemeklerini incelemek için geldikleri İstanbul'da, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şeflerinden çiğ köfte, revani, patlıcan ezmesi, ayran aşı, hünkarbeğendi, sütlaç yapılışını öğrendiler.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), "Erasmus+ Programı" kapsamında yürütülen Gastronomik Kavşaklar Projesi (The Gastronomic Crossroads Project) kapsamında Romanya'dan gelen şef ve kursiyerleri ağırladı. BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şefleri eşliğinde Türk yemeklerini deneyimleyen Romanyalı şef ve kursiyerler, müzik eşliğinde çiğ köfte yoğurarak keyifli anlar yaşadılar.

Mutfak geleneklerinin paylaşıldığı kültürel bir köprü işlevi gören proje kapsamında gerçekleştirilen Gastronomik Kavşaklar Projesi'ne Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Erasmus+RO tarafından finanse edilen ve Black Sea FooDignity tarafından koordine edilen proje kapsamında BAU Gastronomi kampüsüne gelen Romanyalı şef ve kursiyerler, ülkemizin lezzetlerinin nasıl yapıldığını BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şefleri tarafından tanıtılan yemekler ile deneyimlediler.

Çiğ köfte yoğurdular

Türk şeflerin yönlendirmesiyle kültürel lezzetlerimizi hazırlayan Romanyalı misafirler, Şef Ertuğrul Karakaya eşliğinde çiğ köfte yoğururken revani, patlıcan salatası, hünkarbeğendi, ayran aşı ve börek gibi yemeklerin yapımını öğrendiler. Gastronomi tutkunu Romanyalı misafirler bir yandan çiğ köfte yoğururken bir yandan da müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadılar. Çiğ köftenin lezzetini çok beğendiklerini belirten Romanyalı şef ve kursiyerler, Türk lezzetlerini deneyimledikleri ve bazı yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendikleri 2 günlük etkinlikte, İstanbul'daki tarihi Mısır Çarşısı'nı da gezdi.

Üç ülkenin tarihi mirası

BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Kerem İlaslan, "Erasmus+ Programı kapsamında, Romanya'dan Bükreş Tarım Bilimleri ve Veteriner Hekimlik Üniversitesi (USAMV), İspanya'dan Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (UPC & Madrid Culinary Campus) ile Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğinde yürütülen projenin ev sahipliğini yaptık. Bu projenin temel amacı; uzman şefleri, akademisyenleri ve kursiyerleri bir araya getirerek üç ülkenin tarihi mutfak mirasını incelemek ve bu gastronomi kültürleri arasındaki ortak bağlantıları ortaya çıkarmaktır. Proje, atölye çalışmaları düzenlemeyi ve gastronomi alanında modern mesleki eğitimin temellerini atmayı hedeflemektedir" dedi.

Mutfak kültürümüzün tanıtılması önemli

Proje kapsamında öne çıkan hedefler arasında; doğal ürünlerin sürdürülebilirliğinin ve korunmasının sağlanması olduğunu da belirten Dr. Kerem İlaslan "Bu projede tarihi pişirme yöntemlerinin günümüz koşullarına uyarlanması, atık azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarihi gastronominin mesleki eğitime ve modern uygulamalara entegre edilmesi yer almaktadır" dedi. Dr. Kerem İlaslan, paydaşı oldukları programın ülkemizin tanıtımı açısından da önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Üniversiteler arasındaki iletişim bizim için önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Mutfağımızın ve kültürümüzün tanıtılması adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Sanat, Gastronomi, istanbul, Romanya, Kültür, Eğitim, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Romanyalı Şefler Türk Mutfağını Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:36:13. #7.12#
SON DAKİKA: Romanyalı Şefler Türk Mutfağını Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.