- Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı, ama kızı ve damadına ulaşılamadı

Yıkılan rezidanstan 20 gündür haber alamadığı kızını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Üsteğmen Miraç ve eşi Esra İlhan'dan haftalardır haber yok

Eskişehir'de yaşayan baba Battal Kerzi:

"Allah verdi, Allah aldı, yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz"

"Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi

ESKİŞEHİR - Depremde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazının tamamen kaldırılmasının ardından, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan'dan hala haber alınamazken, Esra İlhan'ın Eskişehir'deki babası Battal Kerzi, "Ayın 13'ünde DNA testi verdik. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır, ama bilemiyorum. 20 gün oldu hala kızım yok" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu. Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans'ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan'dan depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

"Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi"

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, İHA muhabirine depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti. 13 Şubat'ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini aktaran Kerzi şunları söyledi:

"6 Şubat'tan beri kızım ve damadım orada oturuyorlardı, ama depremden bu yana her ikisinden de bilgi alamadık. Bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 7-8 ay oldu, yeni evlenmişlerdi. İnşallah bir yerden çıkarlar. Enkaz kalkmış, büyük ihtimalle bir şey kalmamış. Ayın 13'ünde DNA testi verdik, inşallah hayırlı haberlerini alırız. Sadece ayakkabıları ve çeyizleri gibi birkaç parça eşyalarına ulaşıldı. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu hala kızım yok. Sağlıkçıydı, fizyoterapist idi ama atanamadı, eşi ise askerdi. Yani cıvıl cıvıllardı. Daha yeni evlilerdi. Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi. Allah verdi, Allah aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz, inşallah bir yerlerden çıkarlar.