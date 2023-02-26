Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı

26.02.2023 10:39

- Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı, ama kızı ve damadına ulaşılamadı Yıkılan rezidanstan 20 gündür haber alamadığı kızını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Üsteğmen Miraç ve eşi Esra İlhan'dan haftalardır haber yok Eskişehir'de yaşayan baba Battal Kerzi: "Allah verdi, Allah aldı, yapacak...

- Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı, ama kızı ve damadına ulaşılamadı

Yıkılan rezidanstan 20 gündür haber alamadığı kızını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Üsteğmen Miraç ve eşi Esra İlhan'dan haftalardır haber yok

Eskişehir'de yaşayan baba Battal Kerzi:

"Allah verdi, Allah aldı, yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz"

"Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi

ESKİŞEHİR - Depremde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazının tamamen kaldırılmasının ardından, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan'dan hala haber alınamazken, Esra İlhan'ın Eskişehir'deki babası Battal Kerzi, "Ayın 13'ünde DNA testi verdik. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır, ama bilemiyorum. 20 gün oldu hala kızım yok" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu. Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans'ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan'dan depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

"Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi"

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, İHA muhabirine depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti. 13 Şubat'ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini aktaran Kerzi şunları söyledi:

"6 Şubat'tan beri kızım ve damadım orada oturuyorlardı, ama depremden bu yana her ikisinden de bilgi alamadık. Bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 7-8 ay oldu, yeni evlenmişlerdi. İnşallah bir yerden çıkarlar. Enkaz kalkmış, büyük ihtimalle bir şey kalmamış. Ayın 13'ünde DNA testi verdik, inşallah hayırlı haberlerini alırız. Sadece ayakkabıları ve çeyizleri gibi birkaç parça eşyalarına ulaşıldı. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu hala kızım yok. Sağlıkçıydı, fizyoterapist idi ama atanamadı, eşi ise askerdi. Yani cıvıl cıvıllardı. Daha yeni evlilerdi. Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'korkmasına gerek yok' dedi. Allah verdi, Allah aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz, inşallah bir yerlerden çıkarlar.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı, üsteğmen ve eşine ulaşılamadı Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı, üsteğmen ve eşine ulaşılamadı Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Yaşam Köyü'ndeki Depremzedelere Ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Yaşam Köyü'ndeki Depremzedelere Ziyaret Depremzede Çiftin Bebekleri 'Umay' Dünyaya Gözlerini Açtı Depremzede Çiftin Bebekleri 'Umay' Dünyaya Gözlerini Açtı

Rönesans Rezidans, Eskişehir, Allah, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Savaştan kaçan Ukraynalı Yulia ve 2 çocuğu, depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti
10:30 Galada kalp krizi geçirmişti! Usta oyuncu Muhlis Asan 40 günlük yaşam savaşını kaybetti
10:08 Emsal karar! Depremde yıkılan binalara ruhsat veren belediye başkanlarına Yargıtay'dan kötü haber
09:54 170 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Kollarında ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtulmuş
10:05 Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı, üsteğmen ve eşine ulaşılamadı
09:55 Naci Görür'den deprem bölgesindeki yeni yapılaşmalarla ilgili uyarı: Artçılar sürerken beton dökmeyin
09:06 Aleyna'ya çarparak ölümüne neden olan sürücünün 10 yıla kadar hapsi istendi
09:26 İkisi çocuk 3 kişiyi yaralayan sürücü, arkasına bakmadan böyle kaçtı
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisinin yayın tarihi belli oldu
08:33 İstanbul Üniversitesi'nden Çapa ve Cerrahpaşa'daki endişelendiren görüntülerle ilgili açıklama: Binalardaki çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 12:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement