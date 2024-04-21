Rota Myrleia doğa tutkunlarını ağırladı - Son Dakika
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Rota Myrleia doğa tutkunlarını ağırladı

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Mudanya Belediyesi'nin Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği yürüyüşe katılan doğaseverler 'Rota Myrleia' ile doğa, kültür ve tarihe keyifli bir yolculuk yaptı. İlçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için 'Rota Myrleia' projesini hayata geçiren Mudanya Belediyesi, 'Neredesin Hylas' sloganıyla düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa ve yürüyüş severleri ağırladı.

21.04.2024 17:53  Güncelleme: 17:59
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"Rota Myrleia" doğa tutkunlarını ağırladı

BURSA - Mudanya Belediyesi'nin Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği yürüyüşe katılan doğaseverler "Rota Myrleia" ile doğa, kültür ve tarihe keyifli bir yolculuk yaptı.

İlçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için "Rota Myrleia" projesini hayata geçiren Mudanya Belediyesi, "Neredesin Hylas" sloganıyla düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa ve yürüyüş severleri ağırladı.

Tirilye Çamlı Kahve önünden başlayan ve Kapanca Antik Limanı'nda son bulan yürüyüş 6.7 kilometre uzunluğunda ve orta zorluk seviyesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, ilçenin güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı. Rota Myrleia'nın 131.6 kilometreyi kapsayan trekking, inanç, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu ilk etabının kültürel amaçlı rota ilan edildiğini belirten Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş, "İkinci etap saha çalışmalarını da tamamlandık. Antik Yürüyüş Yolu, Zeytin Yolu, İncir Yolu, İstiklal Yolu ve Trekking Yolu olarak yaklaşık 85,5 km alanı kapsayacak projenin Valilik oluru başvuruları tamamlandı. Rota Myrleia'ya beş etap daha eklenecek projemiz toplamda 217 km olarak planlanmaktadır. Tüm tarih ve doğaseverleri Mudanyamızda keyifli bir yolculuğa bekliyoruz. Rotanız Myrleia olsun" dedi.

CHP İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş Atalay ile Mudanya Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı yürüyüş sonunda, bölgedeki çöpler toplandı ve doğaya karşı farkındalık için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Rota Myrleia doğa tutkunlarını ağırladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rota Myrleia doğa tutkunlarını ağırladı - Son Dakika

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