Rota Talas Turları, Erciyes Üniversitesi Öğrencileri ile Devam Ediyor - Son Dakika
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Rota Talas Turları, Erciyes Üniversitesi Öğrencileri ile Devam Ediyor

Rota Talas Turları, Erciyes Üniversitesi Öğrencileri ile Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin tarihi ve kültürel tanıtım amacıyla düzenlediği 'Rota Talas' turları, sonbahar döneminde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle devam etti. Öğrenciler, ilçenin tarihi güzelliklerini keşfetti.

06.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
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Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları sonbahar güzelliğiyle birlikte devam ediyor. Bu kapsamda Rota Talas'a katılan son grup Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri oldu.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın tarihi ve kültürel dokusu, turizm değerleri arasına katılıyor.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Tura katılan gruplara Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de eklendi. Bu kapsamda öğrenciler, Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları üstü açık gezi otobüsüyle gezdi.

Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programlara katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rota Talas Turları, Erciyes Üniversitesi Öğrencileri ile Devam Ediyor - Son Dakika

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