Çorum'da kitap aşkıyla herkese örnek olan Rufi Tiryaki, okuduğu 10 binden fazla kitapla evinin bir odasını kütüphaneye çevirdi. Tiryaki, evine sığmayan kitapları ise çocuklarının evinde muhafaza ediyor.

Çorum'da yaşayan 58 yaşında, 4 çocuk babası Rufi Tiryaki'nin kitaba olan tutkusu, herkese örnek oluyor. Çocuk yaşlarında yerde bulduğu çamurlu gazete parçalarını kurutarak okuyarak kitap aşkı başlayan Tiryaki, bugüne kadar 10 binden fazla kitap okudu. Basılı kitapların yanı sıra, e-kitap, PDF ve akademik tezleri de bilgisayar ortamından okuyan Tiryaki, evinin bir odasını kütüphaneye dönüştürdü. Tiryaki, odasına sığmayan kitapları ise çocuklarının evlerinde muhafaza ediyor.

"İnsana dokunan her türlü kitabı okudum"

Okuma tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirten Rufi Tiryaki, "Annem ve babam okur-yazar değillerdi ama bende bir okuma sevdası vardı. Özellikle çamura düşmüş bir gazete parçasını alıp kurutarak okuduğumu hiç unutamam. Bu okuma serüvenim, kitaba ve gazeteye ulaşımın zor olduğu zamanlarda başladı. Özellikle etrafımda beni kitaba teşvik edecek ya da bana kitap temin edecek kimse yoktu. Ama babam şehre indiğinde bana gazete almayı hiç ihmal etmezdi. Dolayısıyla önce gazete okuyarak, sonra lise döneminde kütüphanelerden faydalanarak okumayı sürdürdüm. Sistematik ve düzenli olarak okumalara yaklaşık 1988 yılında başladım. Özellikle 1992'den sonra okumalarımın merkezine Kur'an-ı Kerim yerleşti, düşüncemin merkezine de Kur'an-ı Kerim yerleşti. Ama Kur'an'ı Kerim'in muhatabı insan ve hayat olduğu için hayata dair, insana dair, hayata dokunan her türlü kitaba, edebiyattan tarihe, felsefeden sosyolojiye de yöneldim. Bunun yanında 10 binden fazla kitaba ilaveten ilgim daha çok akademik çalışmalardır. Akademik tezleri çok yakından takip ederim. Bilgisayarımda PDF'ler, e-kitaplar ve makaleler bulunur. Dolayısıyla hayata dair, hayata dokunan, insana dokunan her türlü kitabı okudum, okumaya devam ediyorum" dedi.

"Bir insan sorumluluğunu ne kadar kuşanıyorsa o kadar çok kitapla iç içe olur"

Kitap okumayı boş zaman aktivitesi olarak görmediğini belirten Tiryaki, "Bir insanın hayatından daha değerli bir şey yoksa aslında hayatının değeri yoktur. Ben hayatımın değerli ve anlamlı olmasını istediğim an, içinde yaşadığım topluma ve dünyaya karşı bir sorumluluğumun da olduğunu fark ettim. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu sorumluluğu gerçekleştirmenin bir aracı olarak kitap okumayı gördüğümü belirteyim. Dolayısıyla kitap, boş zamanları değerlendirme vasıtası ya da bir hastalık ya da bir alışkanlık şeklinde değerlendirilir. Ben bir kitap okuru olarak bunların hiçbirine katılmıyorum. Bir insan hayata dair, insana dair, kendisine dair ne kadar sorumluluğunu kuşanıyorsa o kadar çok kitapla iç içe olur, olmak zorundadır. Çünkü yaşamak iz bırakmaktır. Ben de hayatımı daha anlamlı kılmanın bir aracı, yolu olarak kitap okumayı gördüm" diye konuştu.

"Benim kitaplarım mirasım, çocuklarımda temel sermayem"

Kitap sevgisini çocuklarına da aşıladığını dile getiren Tiryaki, "Benim kitaplarım mirasım, çocuklarımda temel sermayem. Çocuklarımın oyuncakları olmadı. Onlara oyuncak aldım ama onlar oyuncakla değil, kitapla oynadılar. Şimdi de 10 binin üzerinde bir kitap bir eve sığmayacağı için, bana bir kısmını bırakıp gerisini kendileri aldılar. Kendi evlerinde muhafaza ediyorlar, okuyorlar. Şu an gazeteye, kitaba ulaşmanın daha kolay olduğunu biliyoruz. Ama ne acıdır ki özellikle bakışların, yönelişlerin, toplumsal akışın daha farklı mecralara kaydığı bir zamanı da yaşıyoruz. Özellikle böyle zamanlarda insanların kendileri dışında ellerindeki araçları zenginleştirme çabası içerisinde oldukları bu zamanda Kişinin kendisini zenginleştirmesinin, anlamlı kılmasının yolu olarak okumayı olmazsa olmaz bir hayat biçimi olarak görüyorum" şeklinde ifade etti.