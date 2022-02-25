Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı

25.02.2022 11:53
Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, yaşadıkları dehşeti anlattı. Bombardıman altında bulunan Harkov şehrinde kalan Ömer Şentürk, "Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı, Rusya'nın da acımaya niyeti yok. Bizde şu anda bekliyoruz inşallah bir çıkış yolu buluruz" dedi.

Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsurları vuruldu. Başlatılan savaş sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Ukrayna'da Yazılım Mühendisliği okuyan ve Harkov kentinde kalan Sakaryalı Ömer Şentürk ise yaşadığı dehşeti anlattı. Şentürk, nakit paraları olamadığı için bankalara gittiklerini ve para çekmek için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı. Bölgede bulunan marketlerin adeta yağmalandığını belirten Şentürk, yiyecek erzak bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. En kısa sürede bölgen çıkmayı istediğini dile getiren Şentürk, Türk yetkililerin söylediklerini harfiyen yaptıklarını vurguladı.

"İnşallah bir çıkış yolu buluruz"

Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenci Ömer Şentürk, "Ben buraya öğrenci olarak geldim ve benim gibi birçok öğrenci arkadaşımda var burada İstanbul'dan, Sakarya'dan, Türkiye'nin her bir yerinden gelen öğrenciler var. Bu sabah saat 5 buçuk 6 sıralarında Rusya'nın işgal duyumlarını aldık. Bölgede itfaiye ve ambulanslar geziyor ama olduğumuz yerde pek bir tahribat yok. Şu an bomba sesleri geliyor. Biraz daha şehir merkezinde, girişlerde böyle sıkıntılar olabilmekte. Şu an Ukrayna ordusu Rus ordularıyla çarpışıyor. Türkiye'den yardım bekliyoruz. Dışişleri Bakanımızda bize açıklama yaptı, "Şu an evlerinizde kalın hiçbir yere gitmeyin" dendi. Ama nakit paramız olmadığı için bankamatiklere geldik, fakat az önce yandaşlar konuşurken bankamatiğin arıza yaptığı duyuldu ve para çekimleri durdu. İnsanlar ise bankamatik önünde duruyor. Bizde şu anda bekliyoruz, inşallah bir çıkış yolu buluruz" dedi.

"Burada durum içler acısı Rusya'nın da acımaya niyeti yok"

Bölge halkının kenti terk ettiğini geriye kalanların ise marketleri adeta yağmaladığını belirten Şentürk, "Marketler neredeyse yağmalanmak üzere. Sürekli geliyorlar ve bir şey kalmadı, herkes stok yapmanın derdinde ve sabah saatlerinde Ukraynalı vatandaşlar hemen hemen buralı terk etti. Yoğun bir trafik vardı ve herkes benzinliklerden depolarını doldurup Harkov şehrini terk ettiler. Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı Rusya'nın da acımaya niyeti yok. Zaten sürekli Zelenski'yi de tehdit etmekte, "Artık kaybettin burayı bize teslim et, anlaşmaları imzala" gibi zorlama söz konusu. Umarım her şey olacağına varır burada Türk arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Birçok şehir bombardıman altında bazı hava alanları ve limanların bombalandığı söz konusu umarım Ukrayna bunun altından kalkabilir. Bizde buranın Cumhurbaşkanı Zelenski'ye, Allah'tan sabır diliyoruz. Umarım her şey eskisi gibi güzel olur" diye konuştu. - SAKARYA

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Ukrayna, Rusya, Bomba, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı - Son Dakika


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