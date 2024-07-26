Rusya'ya iade edilen bombalı saldırı şüphelisi Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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Rusya'ya iade edilen bombalı saldırı şüphelisi Bodrum'da yakalandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir subaya düzenlenen bombalı saldırının şüphelisi olan Rus vatandaşı Yevgeniy Serebryakov, Bodrum'da yakalandıktan sonra Rusya'ya iade edildi. Şüphelinin Rusya'daki sorgusundan görüntüler paylaşıldı.

26.07.2024 19:20
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Moskova'da bir subaya bombalı saldırı düzenlediği iddia edilen ve Bodrum'da yakalanan şüpheli, Rusya'ya iade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bombalı saldırının şüphelisi geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yakalanmıştı. Türkiye, 1995 doğumlu Rus vatandaşı şüpheli Yevgeniy Serebryakov'u Rusya'ya iade etti. Şüphelinin Rusya'daki sorgusundan görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir saldırıda, Rusya Askeri İstihbarat Servisi'nden (GRU) bir subay ve eşinin yaralandığı belirtilmişti. Subayın aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği bildirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çarşamba günü Rusya'daki bombalı saldırıyı düzenlediği öne sürülen şüphelinin Bodrum'da yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya şunları kaydetmişti:

"Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği" bilgisi iletilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu; şahsın saat 09: 40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rusya'ya iade edilen bombalı saldırı şüphelisi Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

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