Üye Girişi
Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti - Son Dakika

Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti

06.02.2022 12:22
Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Murat Evler Camisi'nde devam etti.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Murat Evler Camisi'nde devam etti.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez İbni Sina Mahallesi'nde yer alan Murat Evler Cami oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil'in katılımıyla gerçekleşen sabah namazı buluşması meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden programda, ayrıca ara tatilde namazlara ailesiyle birlikte katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - KOCAELİ

Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti
Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti

YORUMLAR
500

Hisarcık, Derince, Namaz, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:24 Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:29:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement