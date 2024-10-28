Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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Sabah Namazı Buluşması

Sabah Namazı Buluşması

Gediz'de öğrenciler, 'Huzurunda Huzurluyuz' etkinliğiyle sabah namazında bir araya geldi.

28.10.2024 11:55
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Kütahya Gediz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda kurulan Kültür, Medeniyet ve Değerler Kulübü koordinesinde ilçe müftülüğü işbirliğiyle "Huzurunda Huzurluyuz" davetiyle ilçe okullarından gelen öğrencilerle sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Namaz akabinde dua ve ikramla program sona erdi.

Sabah Namazı buluşmasına çok sayıda öğrenci, öğretmen, velilerin ve vatandaşlarının katıldığı görüldü.

Konuyla ilgili Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda kurulan Kültür, Medeniyet ve Değerler Kulübü her yıl bir tema belirleyerek okullarımızla birlikte ortak faaliyetler yürütmektedir. Bu yıl ki temamızı 'Gençlik ve Namaz' olarak belirledik. Bu kapsamda sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdik. Yine bu yıl belirlediğiniz tema esas alınarak kitap okuma etkinliği yapılacak olup, Nisan ayında danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Bursa gezisi planlanmaktadır. Amacımız akademik çalışmaların yanı sıra Milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimize aktarmaktır. Bunu akran iletişiminin daha etkili olacağı düşüncesinden hareketle, iyilik zinciri misali, öğrencilerin birbirinden etkilenerek yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Son olarak Bahadur, işbirliği için İlçe Müftüsü Sabahattin Turan'a Müftülük personele, ikramları için esnafımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Gediz, Son Dakika

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