Sabancı Ortaokulu Basketbolda Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sabancı Ortaokulu Basketbolda Şampiyon!

Sabancı Ortaokulu Basketbolda Şampiyon!

Sabancı Ortaokulu, Yıldızlar Basketbol Grup Şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine ilerliyor.

28.02.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Ortaokulu Yıldızlarda hem kızlarda hem de erkeklerde Grup Şampiyonu oldu. Antrenörler İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan yönetimindeki Sabancı Ortaokulu gözünü Türkiye Yarı Finallerine çevirdi.

Yakutiye Sabancı Ortaokulu basketbolda büyük bir başarıya imza attı. İl Şampiyonu olarak Kars'ta yapılan Yıldızlar Basketbol Grup maçlarında Erzurum'u temsil eden Sabancı Ortaokulu hem erkeklerde hem de kızlarda birinci olarak adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı. Antrenörler İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan yönetimindeki Sabancı Ortaokulu gözünü Çorum'da yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine yazdırırken, hedefini Türkiye finali oynamak olarak belirledi.

Disiplinli ve özverili çalışmanın sonucunda başarıya ulaştıklarını ve hedeflerini kovalamaya devam ettiklerini belirten Sabancı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu, "Bize destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürümüz Yaşar Elen, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu ile Okul Müdürümüz Selahattin Şevketoğlu, müdür yardımcılarımız ile öğrenci velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştular.

Çakmur: Tebrik etti

Kars'ta yapılan Basketbol Bölge Şampiyonası'ndan hem kızlarda hem de erkeklerde birincilikle dönen Sabancı Ortaokulu'nu tebrik eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kars'ta yapılan yıldızlar basketbol grup maçlarında ilimizi temsil eden Sabancı Ortaokulu kız ve erkek basketbol takımlarımız 1. Olarak gruptan çıkmışlardır. Öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik eder Çorum'da yapılacak yarı final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Türkiye, erzurum, Eğitim, Yerel, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sabancı Ortaokulu Basketbolda Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:40:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sabancı Ortaokulu Basketbolda Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.