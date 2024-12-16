Sabiha Gökçen'den Nice'e Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'den Nice'e Direkt Uçuşlar Başladı

Sabiha Gökçen\'den Nice\'e Direkt Uçuşlar Başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı, 16 Aralık'tan itibaren Nice'e haftada 4 gün direkt uçuş başlattı.

16.12.2024 12:53
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Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı sona ermeden Avrupa bağlantılarına bir yenisini daha ekledi. 16 Aralık'tan itibaren haftanın 4 günü, Pegasus Havayolları ile Fransa'nın incisi Nice'e direkt uçuşlar başladı. Böylece Sabiha Gökçen'den en yeni uluslararası destinasyon bağlantısı Nice, Fransa oldu.

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen'in (İSG) en yeni Avrupa bağlantısı, Güney Fransa'nın incisi Nice kenti oldu. Pegasus Havayolları 16 Aralık'tan itibaren haftada 4 gün Nice'e karşılıklı direkt uçuşlara başladı. Fransız Rivierası'nın en popüler duraklarından biri olan Nice, Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen' den direkt uçtuğu (Paris- Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon ve Marsilya şehirlerinden sonra) Fransa'daki beşinci şehir oldu. 16 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ve Nice Havalimanı (NCE) arasında ilk seferi düzenlenen rotada her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak seferler gerçekleştirilecek.

Güney Fransa'yı gezmek için en güzel seçenek önce uçakla Nice'e inmek

Cöte D'Azur olarak da anılan bölgenin göz kamaştırıcı sahilleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan şehri Nice'e direkt uçuşlar, şehrin lokasyonu sebebiyle çevresindeki pek çok destinasyonu da kolaylıkla ziyaret etme olanağı sunuyor. Sabiha Gökçen'in Nice bağlantısıyla Monaco ve Monte Carlo'nun ihtişamlı atmosferi, Eze gibi büyüleyici Orta Çağ köyleri ve Cannes sahili de birkaç saatte erişebilir hale geldi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen, "Şehrin Havalimanı" mottosuyla İstanbul'un zengin tarihi ve kültürünü, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyona bağlıyor. Nice - Fransa bağlantısıyla Sabiha Gökçen, 2024 yılında 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen'den Nice'e Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika

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