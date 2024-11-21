Sabiha Gökçen Havalimanı'nda CEO Değişimi

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Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı yönetimi, Haziran 2024 itibarıyla CEO'luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde yollarını ayırdıklarını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Haziran 2024 itibarıyla CEO'luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alp Er Bey'e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz. Ulusal ve uluslararası pek çok havalimanının işletmecisi konumundaki Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB) işletmecisi olduğu havalimanımızda, yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonlar MAHB'ın büyük havacılık tecrübesiyle ve İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tüm operasyonlarımızı aksamadan aynı şekilde yürütmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam etmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL