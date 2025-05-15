Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, çok yakında daha hızlı, daha güçlü, daha konforlu hizmet sunmaya hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunun karşılanması amacıyla kapasite artırımına gidilen havalimanında, yenilenen vizyonuyla yakın tarihte açılacak olan ilk terminal binası T1, hem kapasite hem konfor açısından havalimanına büyük bir ivme kazandırarak sınırları zorlamaya devam edecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde yenileme çalışmaları tüm hızıyla süren havalimanının ilk terminal binası T1, yeni vizyonuyla misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. T1'le birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 2. pistin devreye alınmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık %22'sini karşılar duruma gelen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini artırmak, yolculara konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak amacıyla tekrardan faaliyete alınacak T1 terminalinin, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen'in ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2'nin toplam kapasitesi yaklaşık 47 milyonu aşkın yolcuya ulaşması hedefleniyor.

24 bin m'lik T1, özel bir köprü sistemiyle T2'ye bağlanacak

Her geçen yıl yolcu trafiğinde önemli artışlar gösteren, geçen yıl 41 milyonu aşkın yolcunun kullandığı havalimanında titizlikle yürütülen T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında; T2 ve T1 binaları yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsü ile birbirine entegre edilecek. Uydu terminal olarak işleve alınması planlanan T1, mevcut terminalin (T2) Dış Hatlar 201 no'lu kapısından başlayarak özel bir köprü sistemi aracılığıyla bağlanarak yolcuların T1'de mevcut 8 adet ilave biniş kapısından faydalanması sağlanacak. Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1'e yürüyen bantlar sayesinde geçiş yapacak. Bu sayede herhangi bir yoğunluğa sebebiyet verilmeden uçuş saatlerini bekleyecek olan yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

Depreme dayanıklı, modern bir yapı

Dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut terminal binasının yapım aşamasında muhtemel afet durumlarında kesintisiz hizmet verilebilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. Aynı şekilde T1 binası güçlendirme projelerine yönelik sondaj ve jeofizik araştırmalar; zemin iyileştirme-iksa-veri ve geoteknik proje çalışmaları tamamlanmış ve bu kapsamda yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Havalimanı otoparkı 6 bin 752 araç kapasitesine çıkarılacak

T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlanınca yolcu ve uçak kapasitesi haricinde terminal otopark kapasitesi de artırılmış olacak. Mevcut T2 önünde bulunan katlı otopark 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. Şehirlerarası ulaşım araçlarının kullandığı otobüs duraklarının T1 önünde bulunan metro istasyon çıkışına yakın bir lokasyona taşınarak, yolcu yürüme mesafeleri en aza indirgenmiş ve havalimanı içerisinde kolay ulaşım sağlanmış olacak. Bu proje kapsamında araç giriş-çıkış lokasyonları da düzenlenerek mevcut 607 araç kapasitesine sahip T1 otoparkı, 1029 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 124'ten 6 bin 752'ye çıkarılmış olacak.

HEAŞ Genel Müdürü Kacır: "İstanbul'un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir proje"

Yakın tarihte hizmete sunulacak T1 terminaliyle ilgili yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve yolculara sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile sadece havalimanımızın değil, İstanbul'un da havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamak ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır. Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız vizyonla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik yatırım, aynı zamanda ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü bir katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, İSG Yönetimine ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, yakın zamanda yenilenen yüzüyle T1 terminalimizi tüm yolcularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Türkiye ve Avrupa havacılık sektöründe önemli rekor ve başarılara imza atan; 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren "Major Havalimanları" kategorisinde Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam edecek. - İSTANBUL