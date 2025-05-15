Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, çok yakında daha hızlı, daha güçlü, daha konforlu hizmet sunmaya hazırlanıyor.

15.05.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, çok yakında daha hızlı, daha güçlü, daha konforlu hizmet sunmaya hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunun karşılanması amacıyla kapasite artırımına gidilen havalimanında, yenilenen vizyonuyla yakın tarihte açılacak olan ilk terminal binası T1, hem kapasite hem konfor açısından havalimanına büyük bir ivme kazandırarak sınırları zorlamaya devam edecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde yenileme çalışmaları tüm hızıyla süren havalimanının ilk terminal binası T1, yeni vizyonuyla misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. T1'le birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 2. pistin devreye alınmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık %22'sini karşılar duruma gelen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini artırmak, yolculara konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak amacıyla tekrardan faaliyete alınacak T1 terminalinin, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen'in ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2'nin toplam kapasitesi yaklaşık 47 milyonu aşkın yolcuya ulaşması hedefleniyor.

24 bin m'lik T1, özel bir köprü sistemiyle T2'ye bağlanacak

Her geçen yıl yolcu trafiğinde önemli artışlar gösteren, geçen yıl 41 milyonu aşkın yolcunun kullandığı havalimanında titizlikle yürütülen T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında; T2 ve T1 binaları yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsü ile birbirine entegre edilecek. Uydu terminal olarak işleve alınması planlanan T1, mevcut terminalin (T2) Dış Hatlar 201 no'lu kapısından başlayarak özel bir köprü sistemi aracılığıyla bağlanarak yolcuların T1'de mevcut 8 adet ilave biniş kapısından faydalanması sağlanacak. Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1'e yürüyen bantlar sayesinde geçiş yapacak. Bu sayede herhangi bir yoğunluğa sebebiyet verilmeden uçuş saatlerini bekleyecek olan yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

Depreme dayanıklı, modern bir yapı

Dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut terminal binasının yapım aşamasında muhtemel afet durumlarında kesintisiz hizmet verilebilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. Aynı şekilde T1 binası güçlendirme projelerine yönelik sondaj ve jeofizik araştırmalar; zemin iyileştirme-iksa-veri ve geoteknik proje çalışmaları tamamlanmış ve bu kapsamda yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Havalimanı otoparkı 6 bin 752 araç kapasitesine çıkarılacak

T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlanınca yolcu ve uçak kapasitesi haricinde terminal otopark kapasitesi de artırılmış olacak. Mevcut T2 önünde bulunan katlı otopark 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. Şehirlerarası ulaşım araçlarının kullandığı otobüs duraklarının T1 önünde bulunan metro istasyon çıkışına yakın bir lokasyona taşınarak, yolcu yürüme mesafeleri en aza indirgenmiş ve havalimanı içerisinde kolay ulaşım sağlanmış olacak. Bu proje kapsamında araç giriş-çıkış lokasyonları da düzenlenerek mevcut 607 araç kapasitesine sahip T1 otoparkı, 1029 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 124'ten 6 bin 752'ye çıkarılmış olacak.

HEAŞ Genel Müdürü Kacır: "İstanbul'un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir proje"

Yakın tarihte hizmete sunulacak T1 terminaliyle ilgili yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve yolculara sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile sadece havalimanımızın değil, İstanbul'un da havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamak ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır. Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız vizyonla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik yatırım, aynı zamanda ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü bir katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, İSG Yönetimine ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, yakın zamanda yenilenen yüzüyle T1 terminalimizi tüm yolcularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Türkiye ve Avrupa havacılık sektöründe önemli rekor ve başarılara imza atan; 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren "Major Havalimanları" kategorisinde Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.