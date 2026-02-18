Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti

Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti
18.02.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencileri, Düzce Belediyesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz hazırladığı görme engelli öğretmen Sabri Ergin'i ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencileri, Düzce Belediyesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz hazırladığı görme engelli öğretmen Sabri Ergin'i ziyaret etti. Kendisi gibi görme engelli öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Sabri öğretmen, çocukların "Sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz" sözleriyle büyük mutluluk yaşadı.

Kaynaşlı İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sabri Ergin, görme engelli öğrencilere ilham oldu. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Kaynaşlı İlkokulu öğrencileri ve Ergin ailesiyle birlikte hazırlanan duygu dolu Öğretmenler Günü sürpriziyle hafızalara kazınan Sabri Ergin, bu kez Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Ayşe Meva Ayvaz, Aybüke Yılmaz ve Asel Eva Zortul; Okul Müdürü Kenan Kahraman, Rehber Öğretmen Dilek Kar ve Görme Engelliler Sınıfı Öğretmeni Emine Aksu eşliğinde Kaynaşlı İlkokulu 4/C sınıfında derse konuk oldu.

"Sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz"

Kendisi gibi görme engelli öğrencilerle tanışıp sohbet eden Sabri Ergin'in "Ne olmak istiyorsunuz" sorusuna Ayşe Meva Ayvaz ve Aybüke Yılmaz, "Sizin gibi öğretmen olmak istiyorum" yanıtını verdi. Bu cevaplar karşısında büyük mutluluk yaşayan Sabri öğretmen, "Aybüke ve Ayşe'den çok güzel öğretmen olur" dedi. Asel Eva Zortul ise "Hakim olmak istiyorum" cevabını verdi. Sabri Ergin de "Senden çok adaletli ve çok iyi bir hakim olur" ifadelerini kullandı.

"En iyi görenler, gönül gözü açık olanlardır"

Öğrencilerle sohbetinde görme engelliliğin bir eksiklik olmadığını vurgulayan Sabri Ergin, şunları söyledi:

"Görme engellilik dinimize göre bir engel durumu değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb vardı, o da görme engelliydi. Onun zamanında insanlar ölçü ve tartıda hile yaparlarmış. Yüce Allah o kavme Hz. Şuayb'ı görevlendirdi. Ölçü ve tartıda hile yapıldığını nasıl anlayabilir? Anlar. Çünkü bizim hislerimiz çok güçlüdür. İnsanların yüzünü görmeyiz ama niyetlerini hissederiz. Bize gülücük dağıtanı da anlarız. Bizim gönül gözümüz açıktır. Gönül gözüyle görürüz. En iyi görenler, gönül gözü açık olanlardır. Bu bir eksiklik değildir. Bu anlatılmaz, yaşanır. Asel, Aybüke ve Ayşe beni çok iyi anlıyor."

"Bunu eksiklik değil, şans olarak görüyorum"

Ziyaretçi öğrencilerin "Öğretmenlik hayatınızda zorlanıyor musunuz" sorusuna ise Sabri Ergin şu sözlerle cevap verdi:

"Hiç zorluğum yok diyemem ama bununla barıştım. Severseniz aşarsınız. Rabbim 'Kulum, sana gözlerini veriyorum' dese, bir an düşünürüm. Alıştım Rabbim, istemiyorum derim. Gören bir insan olsam yeniden hayata başlamış gibi olurum. Alıştım, sevdim, 'tam bana göreymiş' dedim. Sevmek ve barışmak lazım. Ben bunu bir eksiklik değil, bir şans olarak görüyorum."

4/C sınıfı öğrencileri ise görme engelli öğrencilere nasıl okuduklarını sorunca öğrenciler, "Biz parmaklarımızla okuyoruz" yanıtını verdi.

Kahraman: Sabri öğretmen mesleğimize değer katıyor

Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Müdürü Kenan Kahraman ise ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Bugün sizlerle tanışmanın onurunu yaşıyoruz. İstedik ki öğrencilerimiz sizi mesleğinizi icra ederken görsün. Çocuklarımızın birbirlerini tanımasını da arzu ettik. Bizim için çok anlamlı ve değerli bir buluşma oldu. Sabri hocamızı sosyal medyada, Düzce Belediyesinin paylaştığı bir video sayesinde keşfettik. Bugün kendisiyle tanışma fırsatı bulduk, çok mutlu olduk. Mesleğimize değer kattığını düşünüyoruz. Çocuklarımız için de güzel bir rol model oldu." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika

Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:43:35. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.