Engelli Öğrencilerden Öğretmenler Günü Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencileri, Düzce Belediyesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz hazırladığı görme engelli öğretmen Sabri Ergin'i ziyaret etti. Kendisi gibi görme engelli öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Sabri öğretmen, çocukların "Sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz" sözleriyle büyük mutluluk yaşadı.

Kaynaşlı İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sabri Ergin, görme engelli öğrencilere ilham oldu. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Kaynaşlı İlkokulu öğrencileri ve Ergin ailesiyle birlikte hazırlanan duygu dolu Öğretmenler Günü sürpriziyle hafızalara kazınan Sabri Ergin, bu kez Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Ayşe Meva Ayvaz, Aybüke Yılmaz ve Asel Eva Zortul; Okul Müdürü Kenan Kahraman, Rehber Öğretmen Dilek Kar ve Görme Engelliler Sınıfı Öğretmeni Emine Aksu eşliğinde Kaynaşlı İlkokulu 4/C sınıfında derse konuk oldu.

"Sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz"

Kendisi gibi görme engelli öğrencilerle tanışıp sohbet eden Sabri Ergin'in "Ne olmak istiyorsunuz" sorusuna Ayşe Meva Ayvaz ve Aybüke Yılmaz, "Sizin gibi öğretmen olmak istiyorum" yanıtını verdi. Bu cevaplar karşısında büyük mutluluk yaşayan Sabri öğretmen, "Aybüke ve Ayşe'den çok güzel öğretmen olur" dedi. Asel Eva Zortul ise "Hakim olmak istiyorum" cevabını verdi. Sabri Ergin de "Senden çok adaletli ve çok iyi bir hakim olur" ifadelerini kullandı.

"En iyi görenler, gönül gözü açık olanlardır"

Öğrencilerle sohbetinde görme engelliliğin bir eksiklik olmadığını vurgulayan Sabri Ergin, şunları söyledi:

"Görme engellilik dinimize göre bir engel durumu değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb vardı, o da görme engelliydi. Onun zamanında insanlar ölçü ve tartıda hile yaparlarmış. Yüce Allah o kavme Hz. Şuayb'ı görevlendirdi. Ölçü ve tartıda hile yapıldığını nasıl anlayabilir? Anlar. Çünkü bizim hislerimiz çok güçlüdür. İnsanların yüzünü görmeyiz ama niyetlerini hissederiz. Bize gülücük dağıtanı da anlarız. Bizim gönül gözümüz açıktır. Gönül gözüyle görürüz. En iyi görenler, gönül gözü açık olanlardır. Bu bir eksiklik değildir. Bu anlatılmaz, yaşanır. Asel, Aybüke ve Ayşe beni çok iyi anlıyor."

"Bunu eksiklik değil, şans olarak görüyorum"

Ziyaretçi öğrencilerin "Öğretmenlik hayatınızda zorlanıyor musunuz" sorusuna ise Sabri Ergin şu sözlerle cevap verdi:

"Hiç zorluğum yok diyemem ama bununla barıştım. Severseniz aşarsınız. Rabbim 'Kulum, sana gözlerini veriyorum' dese, bir an düşünürüm. Alıştım Rabbim, istemiyorum derim. Gören bir insan olsam yeniden hayata başlamış gibi olurum. Alıştım, sevdim, 'tam bana göreymiş' dedim. Sevmek ve barışmak lazım. Ben bunu bir eksiklik değil, bir şans olarak görüyorum."

4/C sınıfı öğrencileri ise görme engelli öğrencilere nasıl okuduklarını sorunca öğrenciler, "Biz parmaklarımızla okuyoruz" yanıtını verdi.

Kahraman: Sabri öğretmen mesleğimize değer katıyor

Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Müdürü Kenan Kahraman ise ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Bugün sizlerle tanışmanın onurunu yaşıyoruz. İstedik ki öğrencilerimiz sizi mesleğinizi icra ederken görsün. Çocuklarımızın birbirlerini tanımasını da arzu ettik. Bizim için çok anlamlı ve değerli bir buluşma oldu. Sabri hocamızı sosyal medyada, Düzce Belediyesinin paylaştığı bir video sayesinde keşfettik. Bugün kendisiyle tanışma fırsatı bulduk, çok mutlu olduk. Mesleğimize değer kattığını düşünüyoruz. Çocuklarımız için de güzel bir rol model oldu." - DÜZCE