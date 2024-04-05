Şadi Özdemir görevi Turgay Erdem'den devraldı
BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir görevi, bir önceki dönem Başkanı Turgay Erdem'den devraldı. Duygu yüklü anların yaşandığı devir teslim töreninde Turgay Erdem mührü Şadi Özdemir'e vererek görevinde başarılar diledi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Nilüfer Belediye Başkanlığı'na seçilen Şadi Özdemir, mazbatasını aldıktan sonra başkanlık görevini de Turgay Erdem'den törenle devraldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki devir teslim törenine katılım büyüktü.
Devir teslim, Nilüfer Belediye Başkanlığı makamında yapıldı. Önceki dönem Başkanı Turgay Erdem, başkanlık mührünü Şadi Özdemir'e vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Şadi Özdemir de Turgay Erdem'e teşekkür ederek, Nilüfer'i teslim aldığı yerden daha yukarıları taşıma sözü verdi.
Erdem ve Özdemir birbirlerine gününü anısına hediye takdiminde bulundu. Makamdaki devir teslimin ardından Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na tören düzenlendi.
Törene CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'in yanı sıra Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Törende Şadi Özdemir'i, eşi Nuray Özdemir, oğlu Cem Özdemir ve gelini Nehir Özdemir de yalnız bırakmadı.
Törende ilk konuşmayı yapan görevi teslim eden Turgay Erdem oldu. Karışık duygular içerisinde olduğunu ifade eden Turgay Erdem, "Hem hüzünlüyüm, hem de mutluyum.15 yılı başkan yardımcılığı, son 5 yılı da başkanlıkla geçen Nilüfer Belediyesi'ne veda ediyorum. Güzel şeyler, güzel insanlar biriktirdiğimi düşünüyorum. Özellikle son 5 yılda çok zor zamanlar geçirdik. Bu zor zamanların altından onların özverili çalışmaları olmasa kalkamazdım. Başta başkan yardımcılarıma, müdürlerime, danışmanlarıma, özel kalem ekibine, belediyede çalışan tüm personele gönül dolusu teşekkür ederim" dedi.
"Gözüm arkada kalmayacak"
Turgay Erdem, Şadi Özdemir'e adaylığı sürecinde de destek verdiklerini belirterek, "Şu son 40 günlük süreçte halef-selef olarak sadece kente değil ülke siyasetine de örnek bir fotoğraf verdiğimizi düşünüyorum. Siyasetin kısır çekişmelerle ve kişisel çekememezliklerle dolu yanına inat, böyle de olabiliyormuş dedirttiğimiz için mutluyum. Bir diğer mutluluğumda koltuk yabancıya gitmiyor. Yıllardır tanıdığım, bildiğim, siyasette sıkça yollarımızın kesiştiği, zaman zaman birlikte çalıştığımız, Nilüfer'in genetiğine çok uygun birine devrediyorum görevimi. Dayanışma, çok seslilik, kültürel yaşam, gülümseyen yüzler gibi bu kentin kodlarını iyi bilen ve bunların "değişemeyeceği"ni kampanya döneminde de vurgulayan biri o. Bu yüzden kafam rahat, gözüm arkada kalmayacak. Ben bugün sadece Nilüfer Belediyesi'ne veda ediyorum. Ama Nilüferlilerle çarşıda, pazarda, sokakta görüşeceğiz, sohbetler edeceğiz. Nilüfer ve Nilüferli sana emanet başkan. Onlara gözün gibi bakacağından eminim" diye konuştu.
"Bursa'yı örnek bir dünya kenti haline getireceğiz"
Nilüfer'in 5. Belediye Başkanı olan Şadi Özdemir de yaptığı konuşmada Nilüfer'i daha güzel bir geleceğe taşıma sözü verdi. Başkan Şadi Özdemir, "Elbet ben de bir gün bu şekilde veda konuşması yapacağım. Bu koltuğa bu bilinçle oturarak hareket edeceğim. Amacımız, şimdiye kadar yapılan güzel işlerin üzerine yenilerini eklemek. Nilüferimiz'i hep birlikte geleceğe taşımak. Ben böyle bir görevi devraldığım için onur duyuyorum. Şimdiye kadar emek veren bütün belediye başkanlarımıza, yöneticilere, bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in marka kent çıtasını daha yukarılara çıkarmak için çalışacağız. Birlikte olursak başarırız, o nedenle ben bütün çalışma arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Kentimizin her köşesinde herkes kardeşliği, özgürlüğü, mutluluğu, huzuru hissedecek. Nasıl Nilüfer'i örnek bir kent yaptıysak, Bursa'yı da örnek bir dünya kenti haline getireceğiz, size söz veriyorum" şeklinde konuştu.
"Kentsel kirlenmeye izin vermeyeceğiz"
Törende Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de söz aldı. Nilüfer'e 20 yıl hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Mustafa Bozbey, "Bu kentte uzun süre birlikte çalıştık. Çalışırken bu kentte çok güzel izler bıraktığımızı gördük. Beraber doğru işler yapmışız herkese dokunmuşuz herkesin sorununu çözmek adına duyarlı davranmışız. En önemlisi de insan gibi davranmışız hepsine. Bunun karşılığını fazlasıyla gördük. Bursa'daki 16 ilçe Nilüfer'e benzemek ve buradaki hizmetleri almak istiyordu, söz verdik. Nilüfer'de ne yaptıysak çocuklara kadınlara gençlere engellilere tüm Bursa'da da yapacağız. Şadi Başkan'ın üzerini çizdiği çıtayı da Büyükşehir ile beraber destekleyip yukarı çıkaracağız. Merak etmeyin Büyükşehir olarak yanınızdayız. Nilüfer'in sorunlarını çok yakından biliyoruz. Artık kentsel kirlenmeye asla izin vermeyeceğiz. Kadir Geceniz ve bayramınızı kutluyorum. Hep birlikte gülümsemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Bursa'da 47 yıl sonra elde edilen iktidar başarısına katkı yapan tüm CHP'lilere teşekkür etti. Yeşiltaş, "Başardık, yine başaracağız. Bu bayrak artık Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden tüm Bursa'ya dalgalanacak. CHP'nin Türkiye'nin her yerinde uyguladığı sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik toplum tarafından karşılık görecek" şeklinde konuştu.
CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de elde edilen başarıya dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Erdem çiftine teşekkür ederek tören alanından uğurladı.
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