Sadık Gökçeli'den Yaşar Kemal Kitabı - Son Dakika
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Sadık Gökçeli'den Yaşar Kemal Kitabı

Sadık Gökçeli, amcası Yaşar Kemal'in anılarını 'Amcam Yaşar Kemal' kitabında paylaştı.

28.02.2025 16:32
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Sadık Gökçeli, amcası dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal ile yaşadığı anılarını "Amcam Yaşar Kemal" adlı kitapta anlattı. Sadık Gökçeli, "Amcamın yazdığı bütün kitaplarda 'mecbur' insanlar vardır. Amcam hep o 'mecbur' insanların kitaplarını yazar. Dünya çapındaki İnce Memed de 'mecbur' insandır. İnce Memed'in nasıl doğduğunu merak edenler kitaptaki bu anıyı görebilir" dedi.

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yeğeni Sadık Gökçeli, amcasıyla birlikte 20 yıl yaşadığını birçok anıları olduğunu ve "İnce Mehmed" romanının nasıl ortaya çıktığını kitapta belgesiyle ile anlattı. 71 yaşındaki Sadık Gökçeli ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Ben Yaşar Kemal'in yeğeniyim. Amcamın bugün ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle ve özlemle anıyorum. Bizim 20 yılımız beraber geçti son 20 yılımız evinde. Aramızda çok şeyler var özel anılar. Ben de bu anılarla ilgili yani kimsenin bilmediği anılar, kitaplaştırmak istedim. Onunla ilgili kitabımız hazır. Amcama saygı anlamında bu kitabı yazdım ve çıkarıyorum. Burada çok özel şeyler var. Kimsenin bilmediği anılarımız var, bunlardan bahsediyorum. Kitabın ismi 'Amcam Yaşar Kemal'. Yani çok özel anılarımız. Örnek şöyle yani bu edebi yönünü sanatını herkes bilir anlatır. Mesela basit gibi görünür bir olayı anlatayım; beraber ikimiz Vaniköy'de evinde salonda otururken, baktım içeriye büyük at sineği deriz yeşil bir sinek girmiş. Ben hemen masanın üzerindeki gazeteyi katladım sineğin arkasına öldürmek için düştüm. Bana 'oğlum ne yapıyorsun' dedi.' Aç pencereye gitsin o can taşımıyor mu? Yani küçük diye canı yok mu onun' dedi. Ben dondum kaldım, ben ondan sonra zaten hayatımda hiç sinek falan öldürmedim. Yani canlıya bütün canlılara nasıl değer verdiğin orada şahit oldum.

Şimdi amcamın yazdığı bütün kitaplarda 'mecbur' insanlar vardır. Amcam hep o 'mecbur' insanların kitaplarını yazar. Dünya çapında İnce Memet de 'mecbur' insandır ama bir de İnce Memed'in doğuşuyla ilgili ben de özel bir belge var. Kendinin kitabı niye ve nerede yazdığını arkadaşı Remzi Özdemir'e ilk baskıda kitabı imzalayarak gönderdiği not da var kitabımda mevcut. Amcamla ilgili aslında hiç kimsenin bilmediği çok özel anılarımız var. İnce Memed'in nasıl doğduğunu merak edenler kitaptaki bu anıyı görebilir. Yaşar Kemal'in insani yönünü, değişik yönünü bilmek isteyenler kitapta bunları bulabilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sadık Gökçeli'den Yaşar Kemal Kitabı - Son Dakika

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