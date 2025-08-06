Sadık Köpek Sanatçıya Teslim Edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatını kaybeden sahibi Muğdat Esener'in mezarından ayrılmayan sadık köpek, sanatçı Ceylan Ertem tarafından teslim alındı.

Van'da yaşayan ve hayvansever kişiliğiyle bilinen 27 yaşındaki Muğdat Esener, kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Esener'in cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında 21 Temmuz'da toprağa verilirken, 4 yıl önce sahiplendiği köpeği ise defin işleminin ardından mezarlığı terk etmedi. Sahibinin mezarı başında günlerce bekleyen köpeğin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine sanatçı Ceylan Ertem sahiplendirmek üzere harekete geçti.

Sanatçı Ertem'in girişimleri üzerine Ahbap Derneği üyeleri tarafından teslim alınan köpek, İzmir'e götürüldü. Köpek burada Ertem'e teslim edildi. - HAKKARİ