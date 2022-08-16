Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı, İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı, İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor

16.08.2022 10:30
Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı, İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Mevcut hizmet binasında faaliyetlerine devam eden Hayır Çarşısı, uzman personeli ile ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, Hayır Çarşısı'nda son dönemde yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"40 aileye yakacak, 235 aileye aylık nakdi ödeme, 59 aileye günlük yemek, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye, çocuklarımıza kırtasiye, kurban bayramında ise 170 kurban payını ihtiyaç sahibi ile buluşturduk."

Hayır Çarşısı'nın veren elle alan elin birbirini görmediği, doğrudan vatandaşa dokunan bir yapı haline geldiğini belirten Başkan Köse, "Biz insana dokunmayı başardık. Vatandaşlarımızın bizlere geri dönüşü, bir nevi hayır işi yapmak için sıraya girmeleri Safranbolu ruhunun bir parçası. Değerli hemşehrilerime bu nedenle binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu anlamda Ocak ayından bu yana, Kuruma başvuru yapmış ve sosyal yardım yönetmeliği kapsamında yardıma uygun bulunmuş kişilerin kuruma belirli aralıklarla randevu sistemi ile gelerek kıyafet ihtiyacını karşılaması anlamında 620 aile 4 aylık periyotla bizden kıyafet almakta" diye konuştu.

Köse, şöyle devam etti:

"Tüm bunların yanı sıra bizim için çok çok önemli olan çocuklarımız için başlattığımız 1-10 yaş grubu çocuğu olan ailelerimiz için 15 gün aralıkla 100 aileye 5 litre süt ikram ediyoruz. Vatani görevini ifa edecek olan gençlerimize içerisinde gerekli olabilecek malzemelerden oluşan Asker Çantası hediye ediyoruz. Cenazesi olan vatandaşlarımızın evlerinin önüne taziye çadırı kurarak ikramlarda bulunuyor, dünyaya yeni gelen bebeklerimiz için ise Hoş Geldin Bebek diyerek ailelerin mutluluğunu paylaşıyoruz. Kısaca Safranbolu'da her zaman olduğu gibi iyilik kazanıyor."

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Kaynak: ANKA

Safranbolu, Elif Köse, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı, İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

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