Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostunun dükkanını yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostunun dükkanını yaşatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu\'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostunun dükkanını yaşatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostu İsmail Turgut'un vefatının ardından kızının ricasıyla bakkal dükkanını açık tutuyor. Aydın, dostunun müşterilere ikram geleneğini sürdürürken yakındaki okuldan gelen öğrencilere bazı ürünleri indirimli veriyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostu İsmail Turgut'un vefatının ardından kızının ricasını kırmayarak bakkal dükkanını açık tutmaya devam ediyor. Büyük marketlere rağmen varlığını sürdüren dükkanda Aydın, yarım asrı aşan dostluğun hatıralarını yaşatırken müşterilerine ikramlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Safranbolu'nun Aslanlar mevkisinde bulunan bakkal dükkanında yıllardır süren dostluğun izleri yaşatılıyor. İsmail Turgut'un vefatından sonra kızı, babasının dükkanının kapanmaması için Muzaffer Aydın'dan yardım istedi. Dostunun hatırasını yaşatmak isteyen Aydın da bu isteği kabul ederek dükkanı işletmeyi sürdürdü.

Aydın, Turgut'un yıllardır devam ettirdiği müşterilere ikram geleneğini de yaşatıyor. Bakkala gelenlere fıstık ve incir gibi ikramlarda bulunan Aydın, yakındaki okuldan gelen öğrencilere de bazı ürünleri indirimli veriyor.

Dostlukları 1960 yılında başladı

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Muzaffer Aydın, İsmail Turgut ile dostluğunun 1960 yılında, henüz 10-12 yaşlarındayken başladığını anlattı. O dönem Aslanlar mevkisinde ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Aydın, tanışmalarının da boya sandığı sayesinde olduğunu söyledi.

Aydın, o günleri şu sözlerle anlattı:

"İsmail Amca ile muhabbetim 1960 senesinde başlıyor. Ben o zaman daha 10-12 yaşlarındaydım. Aslanlar mevkisine boyacılığa gelirdim. Burada lokal vardı, ayakkabı boyardım. Akşamları boya sandıklarını getirip götürürken beni görmüş. 'Bu boya sandığını niye eve taşıyıp getiriyorsun? Burada dursun. Yarın geldiğin zaman alır buradan boyacılığa devam edersin' dedi. Okul çıkışında da boyacılık yaptığım için sandığı bırakamadığımı söyledim. O şekilde bir tanışmamız oldu. Bazen işi olduğunda benden dükkana bakmamı istiyordu. Öylece samimiyetimiz başladı."

"Ömrüm yettiği müddetçe bakarım"

İsmail Turgut'un yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybettiğini belirten Aydın, dostunun kızının isteği üzerine bakkalı açık tutmaya karar verdiğini dile getirdi.

Aydın, "İsmail amca vefat edeli 5 yıl oldu. Kızı geldi, babasının dükkanının kapanmamasını istedi. Ben de kabul ederek 'Ömrüm yettiği müddetçe bakıveririm' dedim" diye konuştu.

Turgut ve eşinin kendisine ailesinden biri gibi davrandığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsmail amca ve eşi beni anne baba gibi muhafaza ettiler. Her sıkıntılarımda arkamda oldular. Allah razı olsunlar derim. Her daim dualarımı eksik etmem."

Kaynak: İHA
İsmail TurgutSafranboluGüncelAydınYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek Süre uzatıldı Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
Ormana giren ceplerini dolduruyor Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:28:10. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostunun dükkanını yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei