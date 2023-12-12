Safranbolu\'da "Kariyer Günleri"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde "Kariyer Günleri" programı düzenlendi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Demokrasi Ortaokulu ve Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu, Karabük İcra Mahkemesi Hakimi Seyyit Ahmet Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, eğitim ailesi olarak; insanı merkeze alan, ötekileştirmeyen, 'önce hak' diyen medeniyet anlayışıyla yarınları daha müreffeh bir geleceğe hazırlamanın ve daha insani bir yaşamı inşa etmenin gayretinde olacaklarını belirtti.

Maarif anlayışlarının temellinde, milli ve manevi değerleri yüksek, ait olduğu ülkeye yabancılaşmayan, aklıselim nesilleri bilimin ışığında geleceğe güvenle hazırlamak yattığını ifade eden Odabaşoğlu, "Mesleki eğitimde sistemimizin yakaladığı ivmeyi devrim niteliğinde adımlarla devam ettirmek arzusundayız. Bu perspektifle sektörle güçlü iş birliği içerisinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek üzere eğitim kurumlarımızı revize etmek ve süreci daha güçlü kılmak istiyoruz. Eğitim, sadece okulda değil; ailede, arkadaşlarla, medyada, sanatta, sporda, kısacası hayatın her alanında devam eder. Eğitim, bizi hem kendimizle hem de çevremizle barışık, mutlu, başarılı, üretken, sorumlu, duyarlı bireyler yapar" dedi.

Eğitimin sadece bugünü değil, yarını da şekillendirdiğini aktaran Odabaşoğlu, "Eğitim, sadece sınavlarda başarılı olmak, iyi bir meslek sahibi olmak, yüksek gelir elde etmek için değil, aynı zamanda hayatı anlamak, hayata anlam katmak, hayatı güzelleştirmek için de gereklidir. Eğitim, sadece bize değil, aynı zamanda topluma, ülkeye, insanlığa da hizmet eder. Eğitim, sadece bugünü değil, yarını da şekillendirir. Eğitim faaliyetlerine sürekli olarak destek veren, programlarının çakıştığı durumlarda kendi programını dahi iptal ederek bir eğitimci gibi koşturan Kaymakamımız Şaban Arda Yazıcı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle mesleki tecrübelerini paylaşmak için gelen, eğitim camiasına verdikleri desteklerden dolayı çok kıymetli misafirlerimiz Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet ordu, Karabük İcra Mahkemesi Hakimi Seyyit Ahmet Öztürk'e de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaymakam Yazıcı, Başsavcı Kesgin, Emniyet Müdür Yardımcısı Ordu ve İcra Mahkemesi Hakimi Öztürk, öğrencilerle kariyerleri hakkında bilgi verdi. Program, Odabaşoğlu mesleki bilgi paylaşımına destek veren Kaymakam Yazıcı ve diğer katılımcılara plaket takdimi etti. - KARABÜK