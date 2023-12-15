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Safranbolu'da Safranbolu lokumu üreten işletmeler denetlendi - Son Dakika
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Safranbolu'da Safranbolu lokumu üreten işletmeler denetlendi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül ve Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, Safranbolu'nun coğrafi işaretli marka ürünü lokumu üreten işletmelerin imalathanelerinde denetim yaptı. Safranbolu'nun gıda turizmine katkı sağlayan Safranbolu lokumunu merdiven altı lokumlardan ayrı tutacak niteliklerini korumak, üretiminde sekteye uğramaması ve tarihe damga vuran lezzetini muhafaza etmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Safranbolu\'da Safranbolu lokumu üreten işletmeler denetlendi
15.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:07
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül ve Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, Safranbolu'nun coğrafi işaretli marka ürünü lokumu üreten işletmelerin imalathanelerinde denetim yaptı.

Safranbolu'nun gıda turizmine katkı sağlayan Safranbolu lokumunu merdiven altı lokumlardan ayrı tutacak niteliklerini korumak, üretiminde sekteye uğramaması ve tarihe damga vuran lezzetini muhafaza etmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül ve Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, 67-69 sayılı sınayi mülkiyet kanunu kapsamında Safranbolu ile özdeşleşen Safranbolu lokumunun üretimini her yıl olduğu bu yıl da firmaların imalathanelerinde denetledi.

Coğrafi işaretli Safranbolu lokumunun coğrafi işaret kullanım hakkı olan firmalarda yapılan denetimlerde, imalathanelerde en az 5 yıl lokum üretiminde çalışmış usta bulunması, bakır kazan kullanımı, üretim metodu tescil belgesi uygunluğu, Safranbolu sınırları içerisinde bulunan içilebilir ve özellikle toprak altı su kullanımı, şekli, Antep fıstığı ve kullanım miktarı, içeriğindeki madde oranları, tadım testi, depolama koşulları, paketlerde coğrafi işaret kullanımı, üretim yerleri ve satış noktalarında kontrol gibi ayrıntılara bakıldı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Safranbolu'da Safranbolu lokumu üreten işletmeler denetlendi - Son Dakika


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