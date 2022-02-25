Sağıroğlu: "Soydaşlarımıza yapılan katliam karşısında susmayacağız" - Son Dakika
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Sağıroğlu: "Soydaşlarımıza yapılan katliam karşısında susmayacağız"

25.02.2022 17:38
Sağıroğlu: "Soydaşlarımıza yapılan katliam karşısında susmayacağız"

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, hiçbir zaman soydaşlara hayasızca yapılan katliam karşısında susmayacaklarını söyledi.

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, hiçbir zaman soydaşlara hayasızca yapılan katliam karşısında susmayacaklarını söyledi.

Başkan Sağıroğlu, Hocalı Katliamı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Sağıroğlu, açıklamasında, "Bugün bile duyduğumuz zaman içimizde aynı acıyı aynı hüznü yaşatan kanlı katliam olarak bilinen, bundan tam 30 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan olay Türk toprağı Dağlık Karabağ Bölgesinin Hocalı Kasabasında yaşandığı için tarihte Hocalı Katliamı olarak isimlendirilmiştir. Yapılan bu Ermeni vahşeti 21. asrın en büyük acılarından birisi, en büyük nefreti, en büyük felaketi ve en büyük insanlık ayıbı olarak tarihe geçmiştir. Ermenilerin Hocalı ve çevresinde yaptıkları saldırılar, 1988 yılında, Sovyetler dağılmadan önce başlamıştı, ancak 1992'de doruk noktasına ulaştı. Saldırıların en acımasızı Hocalı'ya yapıldı. Şehre giren Ermeniler ve Ruslara ait 366. motorize piyade alayı, hiçbir ayırım yapmadan, 106'sı kadın, 63'ü çocuk 70'ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türk'ünü katletti. Binlerce insan, vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Tüm bu yaşanan insanlık dışı olaylar karşısında dünya susuyor. Fakat onlar sanıyor ki, bizler sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyor ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Aziz Sağıroğlu daha sonra şunları kaydetti:

"Adana Balkan Türkleri Derneği olarak bizlerde hiçbir zaman soydaşlarımıza şeref yoksunları tarafından hayasızca yapılan bu katliam karşısında susmayacağız. Unutmasınlar ki aziz milletimiz soydaşlarımızın şerefine, hayatına ve varlık haklarına kast etmeye cüret eden Ermenileri lanetle ve nefretle hatırlayacaktır. Bu vesileler ile katledilen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Sağıroğlu: Soydaşlarımıza yapılan katliam karşısında susmayacağız

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Balkan Türkleri, Katliam, Adana, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağıroğlu: 'Soydaşlarımıza yapılan katliam karşısında susmayacağız' - Son Dakika


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