Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı\'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alev Alatlı için, "Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Alev Alatlı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Alatlı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Koca paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." - ANKARA
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Son Dakika › Yerel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?