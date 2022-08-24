Pilot İl Olarak Belirlenen Karabük'te Aile Diş Hekimliği Uygulaması Başladı

TUNAKAN YILDIRIM

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 3 pilot il arasında yer alan Karabük'te, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için 'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başladı. Aileler, 2-12 yaş aralığındaki çocuklarını Karabük Aile Diş Hekimliği'ne götürmeye başladı. Karabük'te 28 bin çocuğun yararlanacağı Aile Diş Hekimliği uygulaması için ise 9 diş hekimi görevlendirildi.

Çocukların düzenli diş hekimi kontrolünde koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının yapılacağı bir sağlık hizmeti olan ve 3 ilin pilot olarak seçildiği "Aile Diş Hekimliği" uygulaması Karabük'te başladı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:

"KORUYUCU TEDBİRLERİN ALINMASINI SAĞLIYORUZ"

"Bakanlığımız tarafından Aile Diş Hekimliği uygulaması Eskişehir, Kırşehir ve Karabük illerinde pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Bakanlığımız 2023 yılı içerisinde bu uygulamanın tüm illere yaygınlaştırılmasını planlıyor. Aile Diş Hekimliği uygulaması 2-12 yaş arası çocuklarımızın düzenli diş hekimi kontrolünde koruyucu ağız ve diş sağlığının sağlandığı bir sağlık hizmeti. İlimizde bu hizmette yararlanacak olan yaklaşık 28 bin çocuğumuz var. Şu anda 9 diş hekimimiz aile diş hekimi olarak belirlendi ve çocuklarımızın kayıtları bu hekimlerimize atanmış durumda. Ailelerimiz çocuklarının e-nabız profilleri üzerinden, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) profilleri üzerinden çocuklarının hangi aile diş hekimine kayıtlı olduğunu öğrenebilirler ve MHRS üzerinden randevu oluşturarak muayenelerini yaptırabilirler. Biz muayeneye gelen çocuklarımızın öncelikle mevcut ağız ve diş sağlıklarını ve dişlerinin mevcut durumunun tespitini sağlıyoruz. Bu tespitin ardından risk durumlarını belirliyoruz. Herhangi bir risk söz konusu ise bu riske karşı uygulanabilecek koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Örneğin koruyucu "fistül", fistül kaplama uygulaması, flor uygulaması gibi uygulamalarımız mevcut.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Tedavi gerekiyorsa ilgili hekime yönlendirme yapılıyor. Tedavi için yapılması gerekenler hakkında hastamız bilgilendiriliyor ve takipleri, bir sonraki periyotları hakkında yine gelen çocuklarımıza ve ailelerine bilgilendirme sağlanıyor. Amacımız çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek, diş bakımı, ağız hijyeni konusunda gerekli motivasyonu sağlamak, diş fırçası ve florürlü diş macunu kullanımı hususunda onlara bilinç kazandırmak ve koruyucu tedbirlerle ağız ve diş sağlığının düzenli şekilde devam etmesini sağlamak gayesindeyiz. Böylelikle ileride oluşabilecek daha büyük sıkıntıların, daha büyük rahatsızlıkların önlenmesini amaçlıyoruz. Ağız ve diş sağlığı insan sağlığı açısından son derece önemli. Sağlığımızın ayrılmaz bir parçası. Ağız ve diş sağlığı konusunda verilen düzenli hizmetler, koruyucu hizmetler gelecek nesillerin daha sağlıklı olmasını, daha iyi yetişmelerini sağlayacaktır. Bu anlamda hizmetlerimiz Karabük ilinde başlamış durumda. Umarız hem ülkemiz için hem Karabük için hem de tüm çocuklarımız için hayırlı bir uygulama olur."