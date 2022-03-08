Sağlık çalışanı kadınlar "şiddetin" son bulmasını istedi - Son Dakika

Adana'da, korona virüs nedeniyle hastanelerde fedakarca çalışan kadın sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de görevlerinin başında geçiriyor. Sağlık çalışanı kadınlar, artık kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istedi.

Kadın sağlık çalışanları Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana çalışmalarına yoğun bir çaba içinde devam ediyor. Bir yandan salgınla diğer yandan da şiddetle mücadele eden kadın sağlık çalışanları, yaşamın her alanını etkileyen salgın nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne buruk giriyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem Covid-19 servislerinde hem de diğer servis ve yoğun bakımda görev yapan kadın doktor, hemşire ve hasta bakıcılar hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele veriyor.

"Şiddet bizi yıpratıyor"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Tutsoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çok yoğun günler geçirdiklerini, Covid-19 ile mücadelede iki yılı geride bıraktıklarını söyledi. Tutsoy, "Bizler her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. 2 yıldır çok yoğun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde sağlıkta şiddet olayları çok fazla yaşanıyor. Bu durum bizi bir hayli yıpratıyor. Biz bunun son bulmasını istiyoruz. Kadına şiddetin de son bulmasını istiyoruz. Hiç kimse şiddete maruz kalmasın" diye konuştu.

Hemşire Tuğba Şermet ise sağlık çalışanlarına tepki gösteren hasta yakınlarından anlayış beklediğini belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz görevimizin başındayız. 2 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz ve bu süreçte birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Ailemizden uzaktayız çoğu zaman. Hasta yakınlarının anlayışlı davranmasını istiyoruz. Kadınlara ve sağlıkta yaşanan şiddetlerin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Yoğun bakım hemşiresi Mihriban Tekin de, "Bizim için koşullar zor olsa da işimizin başındayız. Bütün emekçi kadınların günü kutlu olsun. Bu sene sağlıkçılara ve kadınlara olan şiddetin son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA