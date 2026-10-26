Sağlık mezunu Buse Yalman, atanamazsa Düziçi\'de babasının tornacılığını sürdürecek

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çocukluk yıllarından itibaren babasının tornacı atölyesinde çıraklık yapan 20 yaşındaki Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunu Buse Yalman, atanamaması durumunda baba mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır tornacılık yapan Bülent Yalman'ın kızı Buse Yalman, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı çıraklığı üniversite mezuniyetinin ardından da sürdürüyor. Çocukluk yıllarında okuldan arta kalan zamanlarını babasının atölyesinde geçirerek mesleğe ilgi duyan Yalman, zamanla torna tezgahını kullanmayı, kaynak yapmayı ve metal işleme tekniklerini öğrendi. Babasının yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenmeye devam eden genç kadın, atölyedeki işlere yardımcı olarak üretime katkı sağlıyor.

Sağlık Hizmetleri Bölümü'nden mezun olan Buse Yalman, eğitimini aldığı alanda atanmayı beklerken babasının atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Torna tezgahının başına geçerek metal parçaların işlenmesinde ve kaynak çalışmalarında babasına destek olan Yalman, atanamaması durumunda çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu tornacılığı meslek olarak sürdürmeyi planlıyor. Genç kadın, bir yandan ailesine destek olurken, diğer yandan çıraklık yaparak kendisini geliştiriyor.

Küçüklüğünden beri sanayiye babasına yardım etmeye geldiğini söyleyen Buse Yalman, "Babam uzun zamandır bu işi yapıyor. Ben de küçüklükten beri buna heves ediyordum ve onun yanında yoğun olduğu günlerde ona yardım ediyordum. Torna yapıyorum, spiral yapıyorum, kaynakta çalışıyorum. Babam yoğun olduğunda ona yardımcı oluyorum. Okulumu bitirdim, babamla birlikte çalışmaya başladım. Ona böyle küçük işlerinde falan yardımcı oluyorum. Çok mutluyum, ileride de atanamazsam bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Kızının çocukluğundan beri bu mesleğe merakı olduğunu, gelip kendisini izlediğini, arada bir çalıştığını anlatan Bülent Yalman ise, "Küçüklüğünden beri benim kızım gelirdi, böyle arada bir iş yapardı. İşte şimdi üniversiteyi bitirdi. Artık boş zamanlarında gelip bana yardımcı oluyor. Ufak tefek işler yapıyor, eli de yakışıyor. Güzel yapıyor yani. Torna da kullanabiliyor, kaynak da kullanabiliyor. Boş olduğu zamanlarda gelip bana yardımcı oluyor, işim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. Çocukluğundan itibaren merakı vardı. Gelir buraya bana bakardı, arada bir gelir çalışırdı. Eli yatkın, tornayı kullanıyor. Bir yerde hayat mücadelesi devam ediyor. İllaki atanacak diye bir şey yok ama olursa da güzel olurdu" dedi.