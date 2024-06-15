Sağlık-Sen Antalya Şubesi Mayıs Ayı Yetkisini Korudu - Son Dakika
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Yerel

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Mayıs Ayı Yetkisini Korudu

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, 8 bin 7 üye ile Mayıs ayı yetkisini kazanarak genel yetkili sendika olma unvanını korudu. Başkan Osman Kasap, bu başarının üyelerin güven ve desteklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda görevi başında olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da unutmadıklarını ifade etti.

15.06.2024 13:42
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Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Mayıs ayı yetkisini 8 bin 7 üye ile bir kez daha kazanarak genel yetkili sendika olma unvanını korudu. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap, elde edilen bu başarıyı değerlendirdi.

Başkan Kasap, "Sağlık-Sen Antalya Şubesi olarak, her zaman sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında yer aldık ve onların haklarını savunduk. Mayıs ayı yetkisini 8 bin 7 üye ile bir kez daha kazanmak, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, üyelerimizin bize duyduğu güvenin ve desteklerinin bir göstergesidir. Hep birlikte, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Osman Kasap, yaklaşan Kurban Bayramı ile olarak da bayramda görevi başında olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını unutmadı. Osman Kasap "Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı özel günlerdendir. Ancak bu güzel günlerde bile fedakarca görevlerinin başında olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı unutmamak gerekir. Sizler, milletimizin sağlığı ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu vesileyle, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum, Sağlık-Sen Antalya Şubesi, üyelerinin yanında olmaya ve onların haklarını savunmaya devam edecek, bu başarıları daha da ileriye taşımak için çalışacaktır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Antalya Şubesi Mayıs Ayı Yetkisini Korudu - Son Dakika

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