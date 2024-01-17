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Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği'nin terörün sözcülüğünden kurtarılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği'nin terörün sözcülüğünden kurtarılması çağrısı yaptı

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, 7. Dönem 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda terörü lanetleyerek, Türk Tabipleri Birliği'nin terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan kesimden kurtarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının sorunları ve sendikanın sosyal çalışmaları hakkında da açıklamalar yapıldı.

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği\'nin terörün sözcülüğünden kurtarılması çağrısı yaptı
17.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 13:02
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Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, "Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapan kesimin himayesinden kurtarılmalı" açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan başkanlığında 13 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen 7. Dönem 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda terör lanetlenerek, Sağlık-Sen teşkilatının devletin ve milletin yanında olduğu vurgulandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terör lanetlendi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerin ailelerine başsağlığı dilenen bildiride, "Zor bir coğrafyada yaşadığımızı biliyor, bu coğrafyada milletimizi ve vatanımızı korumak için, ülkemizin bekası için terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadelede kararlı bir duruş sergileyen devletimizin dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verildi.

"Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapan kesimin himayesinden kurtarılmalı"

Bildiri şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan ve ülkemizin hekimlerini temsil etmekten uzak Türk Tabipleri Birliği'ndeki terör sevici yapılanmaya karşı geçtiğimiz günlerde Sağlık-Sen Hekim Komisyonumuz, vatan ve millet sevdalısı hekimlerimize çağrıda bulunmuştu. Çağrımızı Başkanlar Kurulu olarak bir kez daha yineliyoruz; Türk Tabipleri Birliği temsiliyet kabiliyetini yitirmiştir. Bunun için Türk Tabipleri Birliği Kanunu acilen değiştirilmelidir. Yapılacak düzenleme ile azınlığın tüm hekimleri temsil etmesinin önüne geçilmeli, kamuda çalışan hekimlerin de tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler bir an evvel yapılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği'nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda hizmet etmesi, terörün sözcülüğünü yapan kesimin himayesinden kurtulması için çalışmalarımızı ve yetkililerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

Sosyal sendikacılık adına çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtilen bildiride, "Hekimin, hemşirenin, paramediğin, sağlık memurunun en önemli sorunu olan kreş konusunda sorumluluk alarak, Sağlık-Sen Kreşlerin açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Şanlıurfa ve Isparta'da açılacak kreşlerden sonra Sağlık-Sen Kreşlerin ülkemizin dört bir yanında açılması için şubelerimizle birlikte gayret göstereceğiz. Sürekli gündemde tuttuğumuz ve TBMM'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gündeme getirilen konularla ilgili mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz" denildi.

Bildiride, "Konuların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nöbet ücretleri artırılmalı. Taban, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalı. Sabit ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli. Tüm çalışanlara gece çalışma tazminatı ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına yer değişikliği hakkı verilmeli. Sağlık çalışanlarının giydiği forma, polislerde ve 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalı. Görev ve kariyer tanımları yeniden belirlenmeli. Kurumlardaki yemek kalitesi artırılmalı. Sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilmeli. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, kamu emekçilerinin haklarını genişletecek ve koruyacak bir yapıya kavuşturulmalı. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yasa muhakkak hazırlanmalı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği'nin terörün sözcülüğünden kurtarılması çağrısı yaptı - Son Dakika


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