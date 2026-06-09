Sağlık Sistemi Memnuniyetsizliği Artıyor - Son Dakika
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Sağlık Sistemi Memnuniyetsizliği Artıyor

09.06.2026 11:30
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CHP'li Prof. Dr. Pala, sağlık sisteminin hem hastalar hem de çalışanlar için yetersiz olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, sağlık sisteminden memnuniyet oranının son yıllarda önemli ölçüde düştüğünü, mevcut sistemin hastaları da sağlık çalışanlarını da memnun etmediğini belirterek, "Bu sistem yalnızca sağlık sermayesinin işine yarıyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türk Tabipleri Birliği geçmiş dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Kurulu Üyesi ve önceki dönem Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney ile CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın katılımıyla Samsun'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Kentteki temaslarına ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşadığını, randevu bulmanın giderek zorlaştığını, randevu alabilen vatandaşların da sağlık hizmetinin niteliği konusunda sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Hastaların çoğu zaman üç ila beş dakikalık muayenelerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Pala, sağlık çalışanlarının da ağır iş yükü altında ezildiğini dile getirdi.

"SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında bin kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısında alt sıralarda yer aldığını belirten Pala, buna karşın sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olunduğunu, bu durumun sağlık hizmetlerinde kalite kaybına ve sağlık çalışanlarında tükenmişliğe yol açtığını ifade etti.

Türkiye'de sağlık göstergelerinde de gerileme yaşandığını savunan Pala, doğumda beklenen yaşam süresi ve sağlıklı yaşam beklentisinin Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığını söyledi. Kronik hastalıklarla mücadelede de ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Pala, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların etkin biçimde yönetilemediğini kaydetti.

"BU SİSTEM SAĞLIK SERMAYESİNİN İŞİNE YARIYOR"

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın beklentileri karşılamadığını savunan Pala, sağlık sisteminden memnuniyet oranının son yıllarda önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Mevcut sistemin hastaları da sağlık çalışanlarını da memnun etmediğini ifade eden Pala, "Bu sistem yalnızca sağlık sermayesinin işine yarıyor" dedi. AK Parti iktidarının sağlık alanını yeni bir sermaye birikim alanına dönüştürdüğünü savunan Pala, Sağlık Bakanı'nın özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payını yüzde 18'den yüzde 30'a çıkarma hedefini açıklamasının Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Şehir hastanelerinin kamu bütçesi üzerinde büyük yük oluşturduğunu belirten Pala, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde 10'unun 18 şehir hastanesine ayrıldığını söyledi. Kamuoyuna açıklanan verilere göre, yaklaşık 10 milyar dolarlık maliyetle inşa edilen şehir hastaneleri için sözleşmeler kapsamında 17 milyar doların üzerinde ödeme yapılacağının ortaya çıktığını kaydeden Pala, bu durumun kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattığını ifade etti.

SAĞLIK TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE TEPKİ

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da Samsun'da bazı sağlık tesisleri ve arazilerinin özelleştirme kapsamına alınmasına da tepki gösterdi. Çan, eski Tıp Fakültesi Hastanesi binası ve arazisi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaçam ve Ayvacık Devlet Hastaneleri ile Bafra'daki bazı sağlık alanlarının özelleştirme listesine dahil edildiğini söyledi. Türkiye genelinde özelleştirme kapsamına alınan 125 sağlık tesisi ve arazisinin yeniden Sağlık Bakanlığı kullanımına bırakılması gerektiğini ifade eden Çan, aksi halde hem Samsun'da hem de Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde daha büyük sorunlar yaşanacağını savundu.

HEYET MESLEK ODALARI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Basın toplantısının ardından CHP heyeti kentteki ziyaret programına başladı. Heyet ilk olarak Samsun Tabip Odası'nı ziyaret ederek oda yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Nedim Ecevit'e, "Türkiye'nin Sağlık Kartları" adlı kitapçık takdim edildi. Program kapsamında çeşitli meslek odalarını ziyaret eden heyet, daha sonra bir terzi esnafıyla da görüşerek ekonomik sorunlar ve mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Sistemi Memnuniyetsizliği Artıyor - Son Dakika

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