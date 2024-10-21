Sağlık Skandalında Sorumlu Hükümet

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(ESKİŞEHİR) - Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapan 27. Dönem İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, "Bir bireyin sağlığı hatta canı rant konusu olabilir mi? Hükümet vatandaşın oyu hariç her şeyi özelleştirmek istiyor, sağlık sistemini de belli oranda özelleştirdi" dedi.

Kadın doğum uzmanı olan 27. Dönem İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Yenidoğan Çetesi hakkında açıklama yaptı.

Kabukçuoğlu, çetenin yaptıklarının ahlaksızlığın zirvesi olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz maalesef hepimizi derinden üzen bir sağlık skandalı ile çalkalanıyor. Bebeklerin canlarının önemsenmediği tapeleri okuyoruz. Öyle ki konunun faillerinin telefon konuşma tapelerinde 'sen hastayı akşama kadar yaşat, alacağımız para ile eğleniriz' tarzında insanı ürperten insanlıktan aciz konuşmaları okuyoruz" diye konuştu.

"Herkes vicdan muhasebesi yapmak zorunda"

Arslan Kabukçuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sektörden gelen birisi olarak söylüyorum, bahsettiğim sistem benim için ütopik. Mutlaka bir kademede patlak verir, bu kadar düzgün çalışamaz. Yolsuzluğa ilgililerin sessiz/ilgisiz kalmaları muhtemeldir. Öylesine azgın bir çeteyle karşı karşıyayız ki insan hayatından böcek hayatı gibi bahsediliyor, ilin adalet yetkilisini telefonla, makamında tehdit etme küstahlığını gösteriyorlar. Bu kadar organize, bu kadar azgın çeteden yetkililer geç haberdar olduklarını söyleyeceklerse, ilin valisinden, hizmetlisine herkes vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalır.

"Hükümet vatandaşın oyu hariç her şeyi özelleştirmek istiyor"

Bir bireyin sağlığı hatta canı rant konusu olabilir mi? Bu hükümet maalesef işleri bu hale getirdi her şey kazanç kapısı oldu. Hükümet vatandaşın oyu hariç her şeyi özelleştirmek istiyor, sağlık sistemini de belli oranda özelleştirdi. Şehir hastaneleri algısı altında, sağlık hizmetleri başlangıcın çok gerisine düşmüştür. Polikliniklerde uzayıp giden hasta kuyrukları, görüntüleme merkezleri önünde, ameliyathane önünde uzayıp giden hasta kuyrukları sözlerimin delilidir. Skandal son mu? Keşke öyle olsa. Yaşadığımız AK Parti hükümetlerinin yarattığı ahlaksızlığın mayalanmış bir hali. Ahlaksızlık bu kadar kolay mı? Rüşvet, adam kayırma, ballı ihaleler, yakınlarına yandaşlarına sürekli iltimas haya duygusunu ortadan kaldırmıştır. Ahlaksızlık kolaylaşmıştır.

"En büyük sorumlu hükümettir"

Konunun, yaptığı uygulamalarla en büyük sorumlusu hükümettir. Bu skandal bir hükümeti kolayca iktidardan düşürür. Sayın Sağlık Bakanı bizzat siyasi sorumlusudur. Kömür ocağı yangınında, kömür ocağını su basmasında, imar aflarında, trenin raydan çıkmasında, trenlerin çarpışmasında, ilgili bakanlar pişkinlikle işlerine devam ettiler. Hatanı kabul edeceksin çünkü bakanlığında, en alt seviyede çalışan personelin, vatandaş karşısında kefili bakandır."