Sağlıkçıların Erzurum'daki sessiz yürüyüşü sürüyor - Son Dakika
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Sağlıkçıların Erzurum'daki sessiz yürüyüşü sürüyor

Sağlıkçıların Erzurum\'daki sessiz yürüyüşü sürüyor

Erzurum'da 41 haftadır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini sürdüren sağlık görevlileri, katliamın bir an önce bitmesini hep birlikte haykırdı.

25.08.2024 19:27
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Sağlıkçıların Erzurum'daki sessiz yürüyüşü sürüyor

ERZURUM - Erzurum'da 41 haftadır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini sürdüren sağlık görevlileri, katliamın bir an önce bitmesini hep birlikte haykırdı.

Doktor, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Erzurum Kalesi önünde bir araya gelerek Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdüler.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan aile hekimi Muhammet Mutlu,

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce masum insanın öldüğünü, Ekim'den bu yana 10 aydan fazla süredir devam eden soykırımda bebek, çocuk, gebe, kadın, yaşlı denilmeden binlerce masum insan, işgalci terörist İsrail ve teröristlerin en büyük destekçisi baş terörist ABD tarafından acımasızca katledildi ve katledilmeye devam ettiğini dile getirdi.

Mutlu İsrail'in savaş altındakilere gönderilen yardımları da engellediğini hatırlatarak, "Zalim zulmüne devam ediyor, Yeni doğmuş bebeklerin kafaları, kolları acımasızca koparılırken, gebe kardeşlerimize ve esirlere tecavüz edilirken, bombalarla öldüremedikleri Gazzeliler, yardımlar engellenmek suretiyle aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edilirken, İslam dininin tüm değerleri katil siyonistlerce aşağılanırken bizler ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyor muyuz, yoksa gaflet içinde sırtımızı mı dönüyoruz?" şeklinde konuştu. Yürüyüş sonrası, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettiler ve sessiz bir şekilde dağıldılar.

Kaynak: İHA

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