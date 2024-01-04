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Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, bireyleri ve toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek amacıyla kurulmuş olup, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Merkezde kanser taramaları, beslenme danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, ağız ve diş sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele ve ücretsiz spor hizmetleri gibi birçok alanda hizmet verilmektedir. Ayrıca merkez, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi birimiyle de kanserle ilgili erken tanı çalışmaları yapmaktadır. Tüm hizmetler ücretsiz olup, vatandaşlar doğrudan başvurarak veya telefonla randevu alabilirler.

Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor
04.01.2024 - 23:35,
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Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Bireyleri ve toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan sağlıklı hayat merkezleriyle aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkezlerde, kanser taramalarının yanı sıra beslenme, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele ve ücretsiz spor hizmetleri gibi farklı birçok alanda hizmet sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimliği Uzmanı Uzman Dr. Abdurrahim Boran, "Kurumumuzda 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 2 psikolog, 2 sosyolog ve 1 sosyal çalışmacı arkadaşımız, KETEM biriminde de çalışan 7 adet personelimiz mevcut. Bu birimlerde pek çok hizmet sunmaktayız. Diyetisyen arkadaşımız beslenme danışmanlığı vermekte, fizyoterapist arkadaşımız fiziksel aktivite danışmanlığı vermektedir ve kurumumuza başvuran kadın vatandaşlarımıza spor salonumuzda spor hizmeti sunulmaktadır. Psikolog arkadaşlarımız hem ailevi sorunlara hem ruh sağlığıyla ilgili sorunlarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi birimimizde de 3 farklı kanserle ilgili erken tanı çalışmaları yapılmaktadır. Meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınlar için 2 yılda bir mamografi aracılığıyla yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş kadınlar için 5 yılda bir smear testi ve HPV testiyle yapılmaktadır. Hem erkek hem kadınlarda 50-70 yaş arasında da 2 yılda bir gaitada gizli kan testiyle kolon kanseri dediğimiz kalın bağırsak kanseri taramaları kurumumuzda gerçekleştirilmektedir. Kurumumuza verilen bahsettiğim tüm hizmetler ücretsizdir. İsteyen tüm vatandaşlarımız dilerlerse kurumumuza doğrudan başvurarak veya telefonla arayarak bilgi alabilir, randevu oluşturabilirler. Ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi taramaları için merkez veya köylerde bulunan vatandaşlara ücretsiz servis sağlanarak bu vatandaşların taramalarını yapmaktayız" dedi.

Kaynak: İHA
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