Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalıklara karşı kalkan oluyor - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalıklara karşı kalkan oluyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri, toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hizmet veriyor. Merkezlerde obezite ve kanser taramaları, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı ile tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor.

29.08.2024 23:00
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Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalıklara karşı kalkan oluyor

SAKARYA - Karasu'dan gelerek Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taraması hizmeti alan Ayşe Dik, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, komşusu sayesinde SHM ile tanışan Fatih Mustafa Ertan da iki ayda 15 kilo verdiğini dile getirdi.

Toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye genelindeki SHM sayısı 265'e ulaşırken Sakarya'da da Adapazarı, Erenler, Hendek, Sapanca ve Serdivan olmak üzere beş ilçede SHM'ler hizmet veriyor. SHM'lerde obezite ve kanser taramaları, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı ile tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Bu merkezler, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve ikinci ile üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ömer Faruk Kara, merkez olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi hizmeti de sunduklarını belirterek; rahim ağzı, meme kanseri ve kolon kanserinde ücretsiz taramalar yapıldığını vurguladı. Kara, KETEM hizmetinin yanı sıra diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve diş hekimi tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti. Gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma polikliniği ile fizyoterapist eşliğinde fizyoterapi çalışmaları yapıldığını da kaydeden Kara, bu hizmetlerle vatandaşların obezite, kanser ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara yakalanmadan önce sağlıklarını korumaları açısından yardımcı olduklarını dile getirdi.

Karasu ilçesinden gelerek Serdivan SHM'de ücretsiz kanser tarama hizmeti alan Ayşe Dik bu süreçle ilgili yaşadıklarını paylaştı. Dik, Karasu Aile Sağlığı Merkezine çocuğunu izlem için götürdüğü sırada ücretsiz kanser taramalarıyla ilgili bilgilendirildiğini bu hizmeti almaya karar verdiğini söyledi. Rahim ağzı ve meme kanseri taraması için yaşının uygun olmasıyla kaydını yaptırdığını belirten Dik, "Böyle bir hizmetten haberim yoktu. Tesadüfen aile sağlığı merkezindeki sağlık personelinin bilgilendirmesiyle haberdar oldum. Kaydımı yaptılar sonra bize haber geldi Karasu'da tarama için kayıt yaptıran kadınları otobüsle alıp buraya getirdiler. Önce kanserle ilgili nedir, ne değildir, nasıl korunulur? Konularında bilgilendirildik. Sonra meme muayenesi ile mamografi yapıldı ve rahim ağzı kanserine yönelik test alındı. Böyle bir hizmet sunulmasından dolayı çok memnun oldum" dedi.

SHM'de en çok tercih edilen hizmetlerin biri de diyetisyen hizmeti olarak dikkat çekiyor. Diyetisyen Kübra Diler, aile hekimlerinden SHM'ye yönlendirilen hastalara sağlıklı beslenme danışmanlığı, hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi hizmetleri verdiklerini kaydetti. Diler, kanser tarama için merkeze gelen hastalara kanserden korunmada eğitimleri verirken, danışmanlık almak isteyen okullara çocukluk ve ergenlik çağında beslenme eğitimleri verdiklerini belirtti. Diler, "Bize başvuran hastalarımız gerek ayrılan zaman gerekse verilen hizmetten memnun olduklarını dile getiriyor. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

SHM'de sağlıklı beslenme konusunda hizmet alan Fatih Mustafa Ertan sağlıklı bir şekilde kilo vermekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. SHM'de diyetisyen hizmeti almaya nasıl karar verdiğini anlatan Ertan, "Sakarya Üniversitesi Teknokent'te çalışıyorum. İşim gereği hareketsizim ve oturarak çalışıyorum. Bu da zamanla kilomun artmasına neden oldu. Burayı komşum sayesinde keşfettim. Komşum burada sağlıklı beslenme uzmanına başvurmuş ve ciddi bir kilo vermiş. Ben de gelip bu hizmetten yararlanmak istedim. Buraya geleli iki ay oldu. Diyetisyenimizin yönlendirmesiyle iki ayda 15 kiloya yakın kilo verdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalıklara karşı kalkan oluyor - Son Dakika

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