Sağlıklı yaşam için yürüdüler - Son Dakika
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Sağlıklı yaşam için yürüdüler

15.05.2022 18:12
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son bulurken, öğrenciler çeşitli pankartlar açarak obeziteye dikkat çektiler. Yürüyüş sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Atatürk Meydanı'nda stant kurdu. Stantta çölyak günü, astım ve hipertansiyon günleri ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tansiyon ve kilo ölçümleri yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca KKKA hastalığı hakkında broşürler de verilerek vatandaşlar bilgilendirildi. - ÇORUM

Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

YORUMLAR
500
Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

Sungurlu, Hisarcık, Fatih, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlıklı yaşam için yürüdüler - Son Dakika


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