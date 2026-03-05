Sağlıkta Şiddet ve Randevu Problemi - Son Dakika
Sağlıkta Şiddet ve Randevu Problemi

05.03.2026 15:37
SES Sinop Temsilcisi, sağlıkta şiddetin arttığını ve randevu sorunlarının devam ettiğini belirtti.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, Türkiye'de sağlıkta şiddetin farklı meslek gruplarına da yayıldığını belirterek yetkililere caydırıcı yasal düzenleme çağrısı yaptı. Çalık, sağlık sistemindeki sorunların hem çalışanları hem de vatandaşları etkilediğini belirterek, randevu ve tetkik süreçlerinde yaşanan aksaklıkların sürdüğünü söyledi.

SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, sağlıkta şiddetin yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmadığını, farklı meslek gruplarında da görüldüğünü belirterek Türkiye'de randevu sistemine ilişkin sorunların devam ettiğini ifade etti. Çalık, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yıllardır sağlıkta şiddet sona ersin diye eylem ve etkinlikler yaptık. Yetkililer bizi dinleyip önlem almak yerine bu uygulamalarla adeta bunu körüklemişlerdir. Bugün artık sağlıkta şiddet dışarıya taşmış, eğitim emekçilerine, yargı emekçilerine, güvenlik güçlerine kadar dayanmıştır. Yetkililerin bir an önce bu konuda önlemler almasını, artık caydırıcı olmalarını bunun önüne geçecek yasal düzenlemelerinin bir an önce yapılmasını umut ediyoruz. Bugün de eğitim emekçilerine destek için alanlardaydık. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını umut ediyoruz."

Sağlık sistemindeki sorunların hem çalışanları hem de vatandaşları etkilediğini belirten Çalık, "İnsanlar oldukça mağdur durumda. Her ne kadar Bakanlık yetkilileri ülkede randevu problemi olmadığını söylemiş olsalar da bunu birebir vatandaşlar yaşamaktalar. Bugün bazı bölümlerde randevu bulma imkanı yok. Randevu bulsalar bile onun altında yatan bir sürü tetkik tahlil sıkıntıları var. Bizim kentimizde çok fazla yaşanmasa bile büyük yerlerde muayene olma şansını yakalayıp ultrason çektiremeyen, MR, tomografi çektiremeyen ve tedavisini tamamlayamayan yüzlerce insan var. Bunun da bir an önce önüne geçilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

